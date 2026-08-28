ปปป.จ่อเอาผิด 3 บิ๊ก สถ.เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น เส้นเงินโยงเครือข่าย ‘นายกเฮง’

MGR Online - ตำรวจ ปปป. ลุยขยายผลเอาผิด 3 บิ๊ก สถ. เอี่ยวโกงสอบท้องถิ่น แกะรอยเส้นเงิน 'นายกเฮง' พบบางเคสจ่ายสินบนแก้กระดาษคำตอบแต่ยังสอบตก
วันนี้ ( 28 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีจับกุม นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย และ นางนวพร ปรือปรัง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกองช่าง เทศบาลตำบลละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 2 ผู้ต้องหาในคดีทุจริตเรียกรับเงินสินบนวิ่งเต้นสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นว่า ภายหลังการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง2รายได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 และ พรบ.การป้องกันและปราบปรามทุจริต มาตรา 175 ก่อนยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 200,000 บาท เพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวน
จากแนวทางการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้ง 2 รายมีพฤติการณ์ในการเดินสายหาผู้สอบบรรจุราชการท้องถิ่นโดยเรียกรับเงินเป็นค่าตอบแทน โดยเฉพาะ นางนวพร ถือเป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นนายหน้าในการหาคน แต่ปรากฏว่าได้ไปหาคนมาสอบเกินโควต้าที่กำหนดไว้ จึงทำให้มีผู้ที่สมัครสอบไม่ผ่านกว่า 40 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ได้มีผู้เสียหายมาแจ้งความกับตำรวจ บก.ปปป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเกิดปัญหาผู้สมัครสอบไม่ได้บรรจุตามตกลง กลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธที่จะคืนเงิน โดยอ้างว่าอยู่ระหว่างวิ่งเต้นจัดหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทน บางรายที่ขอลงบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือ กลับถูกเจรจาให้ย้ายไปรับตำแหน่งในพื้นที่ภาคใต้แทน ซึ่งผู้เสียหายจำใจต้องยินยอมเพราะเกรงว่าจะเสียเงินฟรี นอกจากนี้ยังพบเบาะแสเครือข่ายดังกล่าวขยายวงกว้าง ไปสร้างความเสียหายในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ในลักษณะเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนจะเบี้ยวสัญญาจนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นเกือบมีการใช้อาวุธปืนยิงกันแต่มีการเจรจากันจบก่อน
รายงานข่าวระบุอีกว่า นอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบกว่า 5,900 กว่าราย ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วยังพบว่า มีผู้เข้าสอบอีกหลายรายที่จ่ายเงินสินบนและได้รับการแก้ไขคำตอบในกระดาษข้อสอบแล้ว แต่ก็ยังไม่มีชื่อสอบติด เนื่องจากมีการตัดโควตาตำแหน่งลง
ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างเร่งแกะรอยเส้นทางการเงินของ นางนวพร ที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่น ซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่า ขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นครั้งนี้ มีผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง 3 ราย โดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไป