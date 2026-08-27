อยู่ไหนก็ทำงานได้! "บิ๊กเต่า" พอใจ! ขึ้น 'ผบช.ประจำ' ถือเป็นรางวัลชีวิต

MGR Online - "บิ๊กเต่า" พอใจ! ขึ้น 'ผบช.ประจำ' ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตเพราะอาวุโสน้อยสุด เผยไม่คิดน้อยใจวาสนา อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้
วันนี้ (27 ส.ค.) ที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริต และพฤติกรรมโดยมิชอบ (บก.ปปป.) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก.กล่าวเปิดใจถึงประเด็นแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ และกระแสข่าวได้เลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น "ผู้บัญชาการ" (ผบช.) ว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มีระบบการทำงานและองค์กรที่มีคุณภาพ ไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคล ดังนั้นไม่ว่าใครจะมาปฏิบัติหน้าที่ งานก็สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน
"หากผลการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือติดใจแต่อย่างใด การที่ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตและความภาคภูมิใจแล้ว แม้ตนเองจะมีอายุราชการในระดับอาวุโสน้อยกว่าผู้อื่น โดยถือว่าผู้บังคับบัญชาได้มองเห็นผลงานและความตั้งใจในการทำงานที่ผ่านมา"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว
เมื่อถามว่าหากต้องย้ายไปในตำแหน่ง ผบช.ประจำสนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานใหญ่ที่มีภารกิจรับผิดชอบดูแลประชาชนทั่วประเทศ ไม่ว่าจะไปดำรงตำแหน่งในส่วนใดก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนได้ก็ถือว่าพอใจ
"อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนา ขอให้ตั้งใจทำงาน อยู่ตรงไหนก็ทำงานได้หมด อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งโยกย้ายในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการเปิดโอกาสให้ตำรวจที่ตั้งใจทำงานได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มมากขึ้น"พล.ต.ต.จรูญเกียรติ กล่าว