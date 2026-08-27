นึกว่าคลังแสง! รวบหนุ่มกรุงเก่า ซุก AR-15 10 กระบอก ยึดกระสุน 5.56 กว่าพันนัด อ้างสั่งซื้อจากต่างประเทศ

ตำรวจดส. บช.น. บุกอยุธยา รวบหนุ่ม 29 ปี ซุกปืนเพียบ พบ AR-15 ไม่มีทะเบียน 10 กระบอก พร้อมกระสุนขนาด 5.56 กว่า 1,000 นัด อ้างสั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเร่งขยายผลต่อ
วันนี้ (27 ส.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบช.น. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ดส. นำโดย พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส., พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ รอง ผกก.ดส. และ พ.ต.ท.รชต พุ่มพันธ์ุม่วง สว.กก.ดส. เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนจับกุม นายคณวัฒน์ อายุ 29 ปี พร้อมตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
จากการตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบของกลางเป็น อาวุธปืนเล็กยาว AR-15 ไม่มีทะเบียน จำนวน 10 กระบอก, ปืนเล็กยาวขนาด .22 มีทะเบียน 1 กระบอก, ปืนพกสั้นขนาด 9 มม. 3 กระบอก และปืนลูกโม่ขนาด .38 อีก 1 กระบอก นอกจากนี้ยังพบซองกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน 12 อัน พร้อมเครื่องกระสุนปืนขนาด 5.56 กว่า 1,000 นัด รวมถึงเครื่องกระสุนปืนขนาดอื่นๆ และอุปกรณ์แต่งปืนอีกหลายรายการ
เบื้องต้นจากการสอบถาม นายคณวัฒน์ ให้การว่า อาวุธปืนและอุปกรณ์ดังกล่าวสั่งซื้อมาจากต่างประเทศ โดยใช้บริการชิปปิ้งนำเข้า และมีการสำแดงรายการสินค้าเป็นสินค้าประเภทอื่น เพื่อให้สามารถนำเข้ามาได้โดยถูกต้องตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การทั้งหมด และอยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลถึงที่มาของอาวุธปืน รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการสั่งซื้อ การนำเข้า และบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปฏิบัติการสำคัญในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าและครอบครองอาวุธปืน โดยเฉพาะอาวุธปืนสงครามและเครื่องกระสุนจำนวนมาก ซึ่งอาจถูกนำไปใช้ก่อเหตุสร้างความรุนแรงหรือเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม เจ้าหน้าที่จึงเร่งขยายผลเพื่อตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงผู้รับปลายทางต่อไป