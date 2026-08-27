“มทร.อีสาน” ผนึก อว.-อาชีวะ-THPCA เดินหน้าศูนย์ฝึกอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง เซมิคอนดักเตอร์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2569 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและสร้างเครือข่าย (Networking Night) พร้อมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการพัฒนากำลังคน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (Thailand Printed Circuit Association: THPCA) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาควิจัย และภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงาน
ภายในงานมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนากำลังคน ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย (THPCA) เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและเซมิคอนดักเตอร์ (Advanced Electronics and Semiconductor Training Center) มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาควิจัย และภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวแสดงการสนับสนุนและบรรยายโครงการ Siam Silica พร้อมด้วย นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวแสดงการสนับสนุน
ขณะที่พิธีลงนามมี ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวง อว. นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ร่วมลงนาม
การเข้าร่วมงานของ มทร.อีสาน สะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาควิจัย และภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนในสาขาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีผู้แทนจากองค์กรด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรพิมพ์จากฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี ตลอดจนผู้แทนจากภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ