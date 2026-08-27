​แฉยับ! สอบท้องถิ่นปี 68 สาย "นายกเฮง" แก้คะแนนบรรจุเป็นข้าราชการ 57 ราย

MGR Online - เผยผู้สมัครสอบท้องถิ่นปี 68 สาย"นายกเฮง" ที่มีการแก้ไขคะแนนจนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการถึง 57 ราย
วันนี้ (27 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. นำกำลังจับกุม นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือ นายกเฮง อายุ 62 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่56/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค.69 ข้อหา "รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริต หรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าอันเป็นคุนคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 175 " ได้ที่คอนโด ย่านบางโพ ก่อนควบคุมตัว มาสอบปากคำเพิ่มเติม ที่ บก.ปปป.
ทั้งนี้ นายประวิทย์ อ้างว่า มีบุคคลอื่นนำไลน์จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของอีกบุคคลหนึ่งไปปลอมเป็นตน เพื่อใช้พูดคุยและรับเงิน พร้อมยืนยันว่าไม่รู้เรื่องและไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าว รวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหา และไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตน
อย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกับฐานข้อมูลผู้สมัครสอบ สถ.68 ที่มีการแก้ไขคะแนนจนสอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วพบว่า อยู่ในเอเย่นต์สาย "นายกเฮง " จำนวน 57 ราย แยกเป็นพื้นที่ภาคเหนือ 2 ราย ,ภาคกลาง 28 ราย ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 และภาคใต้ 17 ราย