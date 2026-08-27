ผบ.ตร.รับมอบยานพาหนะการแพทย์ 7 คันมูลค่า 21.7 ล้าน รองรับผู้ป่วยวิกฤต-ภัยพิบัติของรพ.ตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจรับมอบยานพาหนะทางการแพทย์ 7 คัน มูลค่า 21.7 ล้านบาท ยกระดับระบบส่งกลับและรถพยาบาล ให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
วันนี้ ( 27 ส.ค.) ที่ลานจอดรถอาคารศรียานนท์ โรงพยาบาลตำรวจ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีรับมอบยานพาหนะทางการแพทย์ จำนวน 7 คัน มูลค่ารวม 21,700,000 บาท จาก นาย คุป โกเมน วิริยาภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหพิพัฒนกิจ จำกัด เพื่อส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลตำรวจใช้ในภารกิจของกลุ่มงานศูนย์ส่งกลับ และรถพยาบาล โดยมี พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รักษาราชการแทน นายแพทย์ใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เยี่ยมชมยานพาหนะที่ประกอบด้วย รถพยาบาลความปลอดภัยระดับสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตพร้อมระบบโทรเวชกรรม และระบบควบคุมการติดเชื้อทางอากาศ รถตรวจการณ์สมรรถนะสูง และรถตรวจการณ์สมรรถนะสูง ขับเคลื่อน 4 ล้อ ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูงเคลื่อนที่เร็ว พร้อมระบบโทรเวชกรรมและอำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน รถพยาบาลกู้ชีพขั้นสูงในพื้นที่ภัยพิบัติแบบ 4x4 และรถพยาบาลพลังงานไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่สาธิตการใช้งานและแนะนำอุปกรณ์การแพทย์ประจำรถ
การรับมอบครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วย รองรับสถานการณ์วิกฤต ภัยพิบัติ และการส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และมีมาตรฐานยิ่งขึ้น