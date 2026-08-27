ตร.ไซเบอร์บุกจับ 4 ราย แก๊งขายยาแก้ไอออนไลน์ ยึดกว่า 2.6 หมื่นขวด พบยอดขายทะลุ 1 พันล้าน

ตำรวจไซเบอร์ขยายผลทลายเครือข่ายขายยาแก้ไอออนไลน์ บุกค้นบ้านพักย่านสายไหม จับ 4 ผู้ต้องหา ยึดยาแก้ไอหลายยี่ห้อรวมกว่า 2.6 หมื่นขวด พบใช้กลุ่มไลน์สั่งซื้อขายทั่วประเทศ เงินหมุนเวียนสูงถึง 1 พันล้านบาท
วันนี้ (27 ส.ค.) พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 สั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 นำหมายค้นศาลอาญามีนบุรี ที่ ค 343/2569 เข้าค้นบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเดอะแพลนท์ เพิ่มสิน 60 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพ จับกุมตัวผู้ต้องหา 4 ราย 1.นายปิยะ อายุ 31 ปี 2.นายมานิตย์ อายุ 32 ปี 3.นายพลพล อายุ 24 ปี 4.นาย MIN อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมา ขายและเก็บยาแผนปัจจุบัน ยาอันตราย (ยาแก้ไอ ซึ่งเป็นส่วนผสมของ 4 คูณ 100) โดยมีการสั่งซื้อจากทั้วประเทศ ผ่านทางออนไลน์ มีแอดมินกลุ่มไลน์ พบยอดเงินหมุนเวียนซื้อขายมูลค่าทั้งหมด 1,000 ล้านบาท
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.5 ได้จับกุมผู้ต้องหาขายยาแก้ไขผ่านทางสื่อออนไลน์ จึงทำการสืบสานขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเต็ม และสืบทราบว่าจุดเก็บพักของอยู่ในพื้นที่กรุงเทพ จึงขอหมายค้นศาลอาญามีนบุรี และเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าวพบของกลาง 1.ยี่ห้อ ALLERGIN รวม 1,576 ขวด 2.ยี่ห้อ ASADOG รวม 3,172 ขวด 3.ยี่ห้อ CHLORIMINE รวม 3,037 ขวด 4.ยี่ห้อ I-CORDYL รวม 4,192 ขวด 5.ยา DATTISSIN รวม 700 ขวด และตรวจค้นที่บริเวณโรงจอดรถบ้านที่เกิดเหตุ พบ ยาแก้ไอชนิดน้ำเชื่อม DATTISSIN บรรจุอยู่ในลัง 91 ลัง ลังละ 200 ขวด รวมทั้งหมด 18,200 ขวด จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมด
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต การโฆษณาขายยาทางวิทยุกระจายเสียง เครื่องขยายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทางฉายภาพหรือภาพยนตร์ หรือทางสิ่งพิมพ์จะต้องได้รับอนุมัติข้อความ เสียง หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาจากผู้อนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อนุญาตกำหนด จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.5 เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป