"นายกเฮง" อ้างถูกปลอมไลน์! คดีหลอกรับเงินสอบบรรจุราชการท้องถิ่น

MGR Online -ตำรวจ ปปป.คุมตัว "นายกเฮง" สอบเข้ม ปมเรียกรับเงิน 6.5 แสน ช่วยบรรจุรับราชการส่วนท้องถิ่น ด้านเจ้าตัวปฏิเสธเสียงแข็ง อ้างถูกปลอมไลน์
วันนี้ (27 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ควบคุมตัว นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย และนางนวพร ปรือปรัง เจ้าหน้าที่ อบต.ตองปิด จ.ศรีสะเกษ สองผู้ต้องหาคดีหลอกเรียกรับเงิน 6.5 แสนบาท สอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่น มาสอบปากคำเพิ่มเติม ที่ บก.ปปป. โดย นายประวิทย์ ใช้ผ้าขนหนูคลุมปกปิดใบหน้า
นายประวิทย์ อ้างว่า มีบุคคลอื่นนำไลน์จากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งของอีกบุคคลหนึ่งไปปลอมเป็นตน เพื่อใช้พูดคุยและรับเงิน พร้อมยืนยันว่า ตนไม่รู้เรื่องและไม่ได้อยู่ในขบวนการดังกล่าว รวมถึงไม่มีการรับเงินตามที่ถูกกล่าวหา และไม่มีเส้นทางการเงินโอนเข้าบัญชีของตน
ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีที่ตำรวจสามารถขอศาลออกหมายจับได้นั้นแสดงว่ามีหลักฐานอื่นหรือไม่ นายประวิทย์ ระบุว่า ขอชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวในภายหลัง พร้อมยืนยันอีกครั้งว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. กล่าวว่า พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการเป็นตัวกลางเรียกรับผลประโยชน์ ส่วนรายละเอียดของคดีต้องรอให้ทาง พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.เป็นผู้ให้ข้อมูล เนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อน