รอง จตช. กำชับเข้มความประพฤติ-วินัยตำรวจ คาดโทษผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย

รองจเรตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม 2 โรงพักสงขลา เดินหน้ากวดขันความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ กำชับการปฏิบัติตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ย้ำผู้บังคับบัญชาห้ามปล่อยปละละเลย
วันนี้ (27 ส.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้กำชับการกวดขัน ควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบติดตามพฤติการณ์คนพ้นโทษ อย่างเคร่งครัด
วานนี้ ได้ลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสงขลา และ สภ.ทุ่งลุง โดยมี พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา, พ.ต.อ.กีรติ ตรีวัย ผู้กำกับการ สภ.เมืองสงขลา และ พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณื ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งลุง นำข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองสงขลา และ สภ.ทุ่งลุง ร่วมต้อนรับ สาธิตการฝึก รับการตรวจ และรับมอบนโยบาย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบนโยบายในการกวดขัน ควบคุม และเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจ ป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการกระทำผิด ดำเนินการเมื่อพบพฤติการณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เน้นย้ำผู้บังคับบัญชาหากปล่อยปละละเลย หรือดำเนินการล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันควรจนเกิดความเสียหาย จะถูกพิจารณาความบกพร่องและความรับผิดชอบ
พร้อมกำชับทุกสถานีตำรวจรายงานพฤติการณ์คนพ้นโทษ โดยเชื่อมโยงข้อมูลระบบ crimes ติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อความปลอดภัยของประชาชน