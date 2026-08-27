เพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ย่านรามอินทรา สลดคุณยายวัย 70 สำลักควันดับ

เกิดเหตุไฟไหม้อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น ย่านรามอินทรา 46/1 พบหญิงชราวัย 70 ปี เสียชีวิต คาด สำลักควันหนีไม่ทัน ตำรวจเร่งสอบหาสาเหตุ
วันนี้ (27 ส.ค.) เวลา 09.00 น. ตำรวจ สน.โคกคราม รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยรามอินทรา 46/1 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กทม. จึงประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน และอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น เลขที่ 3 พบเพลิงกำลังลุกไหม้บริเวณชั้น 1 และลุกลามขึ้นชั้น 2 โดยประตูหน้าบ้านถูกต่อเติมเป็นประตูเหล็กและล็อกจากด้านใน เจ้าหน้าที่ต้องงัดประตูเพื่อเข้าระงับเหตุ ก่อนระดมฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงควบคุมเพลิงได้
หลังเพลิงสงบ เจ้าหน้าที่พบร่าง นางธนวรรณ ธัญญะวานิช อายุ 70 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน เบื้องต้นคาดว่าสำลักควันและไม่สามารถหนีออกมาได้ทัน เนื่องจากภายในบ้านมีข้าวของจำนวนมาก ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวพักอาศัยอยู่ 3 คน ได้แก่ สามี ภรรยา และลูกสาว ขณะเกิดเหตุสามีและลูกสาวออกไปทำธุระนอกบ้าน เหลือนางธนวรรณอยู่เพียงลำพัง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนประสานส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต พร้อมให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุและต้นเพลิง ก่อนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป