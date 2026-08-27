ด่วน! “บิ๊กเต่า” นำทีมรวบ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ตุ๋น 6.5 แสน อ้างช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่น

MGR Online -“บิ๊กเต่า” นำทีมตำรวจ ปปป.บุกรวบ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัคร สส. เพื่อไทย คาคอนโดย่านบางโพ หนีคดีหลอกเรียกเงิน 6.5 แสน อ้างช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
วันนี้ (27 ส.ค.) เมื่อเวลา 11.40 น. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. สั่งการ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. นำกำลังจับกุม นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือนายกเฮง หรือผู้ใหญ่เฮง อายุ 62 ปี ตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ที่ 56/2569 ลงวันที่ 25 ส.ค. 2569 ข้อหา “รับหรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จงใจเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีอันทุจริต หรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าอันเป็นคุนคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 175” ได้ที่คอนโด ย่านบางโพ ถนนประชาราษฏร์ สาย 1 แขวงและเขตบางซื่อ กทม.
สืบเนื่องจาก ก่อนหน้านี้ มีผู้เสียหายได้รับการชักชวนจาก นางนวพร ปรือปรัง เจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ที่ อบต.ตองปิด จ.ศรีสะเกษ ผู้ต้องหาตามหมายจับอีกราย ให้สมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น อ้างว่า นายประวิทย์ จารุรัชกุล หรือ “นายกเฮง” อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย มีโควตาสามารถช่วยเหลือให้สอบผ่านได้ ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจ่ายเงินให้ผู้ต้องหาทั้งสองรวม 3 ครั้ง รวมเป็นเงิน 650,000 บาท
ต่อมาหลังการสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นเสร็จสิ้น ปรากฏว่า ผู้เสียหายสอบไม่ผ่านการคัดเลือก จึงทวงถามเงินที่จ่ายไป แต่กลับถูกบ่ายเบี่ยงไม่ยอมคืนเงินเรื่อยมา จึงเข้าแจ้งความกับ พนักงานสอบสวน กก.3.บก.ปปป. ดำเนินคดี ก่อนจะมีการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสืบทราบว่า นายประวิทย์ เดินทางออกจากพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ มากบดานอยู่ที่คอนโดฯ ใน กทม. จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว