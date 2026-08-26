ไม่รอดตา จร.ไอ้หนูทรงช่างโดนรวบกลางถนนค้นเจอมีด 3 เล่มแถมระเบิดทำเอง 1 ลูก

วันนี้ (26 ส.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พร้อม พ.ต.ท.บุญยรักษ์ ทองอินทรีย์ รอง ผกก.จร.สน.เพชรเกษม และ พ.ต.ท.ยศพนธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สว.จร. สน.เพชรเกษม นำกำลังจับกุมตัว นายเจ๋ง (นามสมมุติ) อายุ 17 ปี พร้อมของกลางมีดดาบ 1 เล่ม มีดพกสั้น 2 เล่ม ระเบิดแสวงเครื่องชนิดขว้างทรงกลมพันด้วยเทปสีดำ ซึ่งเป็นระเบิดผลิตเองจำนวน 1 ลูก โดยจับกุมตัวได้ที่บริเวณแยกวัดนิมมานรดี ปากซอยบางแค 1 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อเวลา 08:40 น.ที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม อำนวยการจราจรอยู่ที่บริเวณดังกล่าว พบ นายเจ๋ง ผู้ต้องหาได้ขี่จักรยานยนต์โดยไม่ได้สวมหมวกนิรภัยจึงส่งสัญญาณมือเพื่อเรียกให้หยุดและแสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อสอบถาม ระหว่างนั้น นายเจ๋ง มีท่าทีลุกลี้ลุกลนต้องสงสัยจึงได้แสดงตนเพื่อขอตรวจค้นพบมีดดาบ ขนาด 30 นิ้ว เหน็บอยู่ที่เอวด้านซ้าย ต่อมาจึงได้ทำการตรวจค้นกระเป๋าสะพายด้านหลังพบมีดสั้นสแตนเลส ยาวรวมด้าม 9.5 นิ้ว และ มีดพกสั้น ยาวรวมด้าม 9.5 นิ้ว อีก 2 เล่ม นอกจากนี้ในกระเป๋าสะพายช่องที่ 2 พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องชนิดปาทรงกลมพันด้วยเทปสีดำ อีก 1 ลูกจึงนำตัวพร้อมของกลางมาจัดทำบันทึกการจับกุมและประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิด (EOD) กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ มาดำเนินการตรวจสอบวัตถุระเบิดดังกล่าว
เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหาแก่ นายเจ๋ง ว่า มีวัตถุระเบิดนอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ ไว้ในความครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พกพาอาวุธ (ระเบิด) เข้าไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร และ พาอาวุธมีดติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรโดยผิดกฎหมาย ก่อนประสานผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพร่วมดำเนินการสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.