ด่วน! ไฟไหม้ชุมชน ซอยวัดประชาระบือธรรม วอด 8 หลังคาเรือน

ไฟไหม้ชุมชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมเพลิงได้ เบื้องต้นบ้านเรือนถูกเผาวอด 8 หลัง
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 21.59 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง
เบื้องต้นพบเป็นชุมชนบ้านไม้ที่ปลูกติดกันหลายหลัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งใช้น้ำควบคุมและระงับเพลิง เพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียง
ล่าสุดเมื่อเวลา 22.38 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนถูกเผาวอด 8 หลังคาเรือน ขณะนี้ตำรวจสน.สามเสน อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป