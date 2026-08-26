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ด่วน! ไฟไหม้ชุมชน ซอยวัดประชาระบือธรรม วอด 8 หลังคาเรือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ไฟไหม้ชุมชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงควบคุมเพลิงได้ เบื้องต้นบ้านเรือนถูกเผาวอด 8 หลัง



วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 21.59 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยวัดประชาระบือธรรม ถ.พระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง

เบื้องต้นพบเป็นชุมชนบ้านไม้ที่ปลูกติดกันหลายหลัง เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งใช้น้ำควบคุมและระงับเพลิง เพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังบ้านเรือนข้างเคียง

ล่าสุดเมื่อเวลา 22.38 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 แจ้งว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เบื้องต้นมีบ้านเรือนประชาชนถูกเผาวอด 8 หลังคาเรือน ขณะนี้ตำรวจสน.สามเสน อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป