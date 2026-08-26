“ปิยะศิริ” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม เน้นทำงานเร็ว เข้าถึง โดนใจ

ปลัด ยธ. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม พร้อมผลักดันนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เน้นทำงานเร็ว เข้าถึง โดนใจ
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 09.09 น. นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ปลัดกระทรวงยุติธรรม สักการะพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี พระประจำกระทรวงยุติธรรม ศาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมี ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และองค์การมหาชน ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำมีหน้าที่ที่จะผลักดันนโยบายคณะรัฐมนตรี รัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้น แนวทางที่จะทำให้เกิดความสำเร็จต้องมีวิธีการทำงานด้วยความรวดเร็ว ซึ่งยุคนี้การใช้ความเร็วมีความสำคัญ รวมถึงการสื่อสารเชิงรุกต้องโดนใจ เข้าถึงประชาชน เข้าใจง่าย โดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายต้องทำให้ประชาชนรู้สิทธิของตนเอง ควบคู่กับประเด็นสำคัญอีกเรื่อง คือ การทำงานเป็นทีม การใช้เครือข่าย และสิ่งสำคัญที่สุดการทำงานให้สำเร็จต้องควบคู่กับความสุข ถ้าผมไม่สามารถทำให้กระทรวงยุติธรรมมีความสุขได้ ผมจะสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้อย่างไร
นอกจากนี้ หนึ่งในประเด็นการขับเคลื่อนสำคัญ คือ การปราบปรามยาเสพติดที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งยาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายประเทศชาติ ทำลายเยาวชน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกระบวนการป้องกัน ปราบปราม ฟื้นฟู บำบัด จะผลักดันอย่างเต็มที่ แต่สิ่งสำคัญต้องทำให้มิติเหล่านี้มีคุณภาพ รวมทั้งต้องทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในกระทรวงยุติธรรม