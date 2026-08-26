ปคม.ทลายคาราโอเกะปากน้ำโพ ลอบค้ากามเด็กสาว ช่วย 4 เยาวชนเหยื่อค้ามนุษย์

MGR Online - ตำรวจ ปคม.รวบ "เจ๊เปิ้ล" เจ้าของคาราโอเกะเมืองปากน้ำโพ ลักลอบขายประเวณีเด็กสาว หักหัวคิว 500 บาท ช่วย 4 เยาวชนเหยื่อค้ามนุษย์
วันนี้ (26 ส.ค. ) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.4 บก.ปคม.พ.ต.ท.วีรพงค์ สีลินลี สว.กก.5 บก.ป. ช่วยราชการ กก.4 บก.ปคม.และ พ.ต.ต.กรเอก บริรักษ์กุล สว.กก.4 บก.ปคม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ องค์กร International Protection Alliance (IPA) นำกำลังจับกุม น.ส.วดี หรือ “เปิ้ล” (สงวนนามสกุล) อายุ 46 ปี ได้ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งใน ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าร้านคาราโอเกะดังกล่าวลักลอบค้าบริการทางเพศเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี จึงส่งสายลับเข้าตรวจสอบทราบว่า น.ส.วดี เป็นเจ้าของและผู้ดูแลร้าน คอยควบคุมพนักงาน จัดคิวห้อง และรับชำระเงิน จึงวางแผนแฝงตัวเข้าไปติดต่อขอซื้อบริการทางเพศเยาวชนหญิงอายุ 17 ปี ในราคา 2,000 บาท โดยให้สแกนจ่ายผ่าน QR Code ของทางร้าน ก่อนพาไปยังห้องพักของรีสอร์ทแห่งหนึ่งบริเวณใกล้ร้านฯแล้วแสดงตัวจับกุม น.ส.วดี พร้อมให้การช่วยเหลือเยาวชนรายดังกล่าว
ต่อมากำลังเจ้าหน้าที่อีกชุดได้นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นร้านคาราโอเกะดังกล่าว พบตัว น.ส.เปิ้ลอยู่ที่เคาน์เตอร์ และพบพนักงานหญิงอีก 9 ราย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามี เยาวชนหญิงอายุ 16 ปี แฝงทำงานอยู่อีก 3 ราย รวมสามารถช่วยเหลือบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ทั้งสิ้น 4 ราย
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทางร้านได้หักค่าตัวเด็กครั้งละ 500 บาท
เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา "ค้ามนุษย์ โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก, เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งบุคคลอายุไม่ถึงสิบแปดปี, ชักจูง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร อันมีลักษณะเป็นการลามกอนาจาร และ ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย สำหรับเยาวชนหญิงทั้ง 4 ราย ได้ให้ทีมสหวิชาชีพและ พมจ.นครสวรรค์ เข้าสู่กระบวนการคัดแยก คุ้มครอง ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และช่วยเหลือตามสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กต่อไป