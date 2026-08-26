“ทนายอั๋น” จ่อฟ้อง รมว.ยุติธรรม พาดพิงประวัติครอบครัว ฐานหมิ่นประมาท

MGR Online - “ทนายอั๋น” เตรียมฟ้อง รมว.ยุติธรรม ข้อหาหมิ่นประมาทฯ ปมพาดพิงครอบครัวนำประวัติมาโจมตีในทางเสียหาย ยันตรวจสอบภาครัฐ ทำตามหน้าที่
วันนี้ (26 ส.ค.) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)
นายภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ “ทนายอั๋น บุรีรัมย์” เปิดเผยกรณีเตรียมดำเนินคดี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หลังให้สัมภาษณ์พาดพิงประวัติครอบครัว ว่า การนำประวัติของบิดาและมารดามาพูดถึงในลักษณะดังกล่าว เป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสมและเป็นการ “ชกใต้เข็มขัด” เพราะตัวเองไม่ได้เป็นนักการเมือง แต่เป็นประชาชนที่ออกมาตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ
พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงนำภารกิจของกรมราชทัณฑ์และประวัติของครอบครัวมาใช้ในการตอบโต้ ทั้งที่ควรชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นที่ตัวเองตั้งคำถามต่อการทำงานของรัฐ
ทนายอั๋น ยืนยันว่า ไม่มีเรื่องส่วนตัวกับรัฐมนตรี โดยได้เข้าพบเพียง 2 ครั้ง และการติดตามเรื่องเขากระโดงเป็นการทำหน้าที่ตรวจสอบในฐานะประชาชน ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือความขัดแย้งส่วนตัว นอกจากนี้ หากการพาดพิงดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหาย ตัวเองจะใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลอาญา ซึ่งวันนี้จะเดินทางไปที่เทศบาลนครนนทบุรี คัดสำเนาไปยื่นฟ้องที่ศาลอาญาด้วยตัวเอง ในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา