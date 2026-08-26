ให้ออกแล้ว! ดาบตำรวจทุ่งลุง บังคับ 6 เหยื่อสาวถ่ายคลิปอนาจารขายกลุ่มลับ สั่งฟันวินัยร้ายแรง

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ลงพื้นที่ติดตามคดี 6 เหยื่อสาวถูกดาบตำรวจ สภ.ทุ่งลุง บังคับถ่ายคลิปอนาจาร ขายกลุ่มลับ สั่งฟันวินัยร้ายแรง พร้อมให้ออกจากราชการ ด้านผู้เสียหายขอบคุณตำรวจสร้างความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปยัง สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีที่มีผู้เสียหายนำหลักฐานภาพถ่ายอนาจารและคลิปถูกดาบตำรวจ สังกัดงานสืบสวน สภ.ทุ่งลุง ข่มขู่บังคับถ่ายคลิปอนาจาร พร้อมกำชับ พ.ต.อ.สุวโรจน์ ลุนหวิทยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา และ พ.ต.อ.ชาญศราวุธ แสงอรุณ ผู้กำกับการ สภ.ทุ่งลุง ติดตามเรื่องคดี การสอบวินัยร้ายแรง และให้ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้เสียหายทุกคน ซึ่งในวันนี้กลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางมาพบ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ที่ สภ.ทุ่งลุง ด้วย
ทั้งนี้ คดีดังกล่าวมีผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ จำนวน 6 ราย ในความผิดฐานครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเอง โดยดาบตำรวจดังกล่าวจะใช้แผนประทุษกรรมในการเข้าทำการตรวจค้น และแยกผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงออกมาทำการตรวจค้น โดยให้ทำการถอดเสื้อผ้าและบันทึกภาพวิดีโอเก็บไว้ดู
ล่าสุดพนักงานสอบสวนได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ปปช. ขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ปปช.ประจำจังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ สภ.ทุ่งลุง ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2569 ผลการตรวจสอบถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง จึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง รายงานไปยังตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2569 ได้มีคำสั่งให้ดาบตำรวจรายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวกับผู้เสียหายว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอโทษผู้เสียหายทุกคนจากใจจริง ยืนยันว่าตำรวจจะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ เด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม
ด้านผู้เสียหายกล่าวขอบคุณ พล.ต.ท.ไตรรงค์ฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทุ่งลุง ที่ใส่ใจประชาชน ดูแลติดตามคดี และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ซึ่งการที่รองจเรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่มาติดตามคดีด้วยตัวเอง ทำให้รู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในการดำเนินการ และมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น