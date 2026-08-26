คนดังวงการตลกร่วมอาลัย รดน้ำศพ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ตลกครบรสรุ่นใหญ่ เสียชีวิตในวัย 66 ปี

วันนี้( 26 ส.ค.)เมื่อเวลา 16.00 น. ที่ศาลาเจริญสุขสุวรรณ วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี ครอบครัวและญาติพี่น้อง พร้อมด้วยเพื่อนพ้องศิลปินตลกและนักแสดงชื่อดัง อาทิ หม่ำ จ๊กมก, ถั่วแระ เชิญยิ้ม, น้าโย่ง เชิญยิ้ม และน้าพวง เชิญยิ้ม ได้เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพ นายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร หรือ "โอเลี้ยง เชิญยิ้ม" ศิลปินตลกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบในวัย 66 ปี บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ทางครอบครัวมีกำหนดการจัดพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 คืน และจะประกอบพิธีฌาปนกิจในวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 16.00 น.
ถั่วแระ เชิญยิ้ม เปิดเผยด้วยความอาลัยว่า "พี่โอเลี้ยงเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ และเป็นหนึ่งในตำนานของวงการตลกที่เด็กๆ เคารพรัก การสูญเสียครั้งนี้พวกเราพอจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วเพราะเห็นอาการป่วยมาตลอด ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อนพ้องสมาคมตลกฯ ก็แวะเวียนไปเยี่ยมเยียนเสมอ พี่โอเลี้ยงเป็นคนดี ไม่เกเร ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว และขอให้พี่ไปสู่ภพภูมิที่ดี"
หม่ำ จ๊กมก ได้กล่าวถึงความทรงจำในอดีตว่า "พี่โอเลี้ยงเป็นตลกครบรสที่มีฝีมือและคุณค่ามาก เล่นด้วยกันมาตั้งแต่ยุคคาเฟ่แรกๆ ล่าสุดที่ไปเยี่ยม แกรู้สึกหัวใจยังสู้ ยิ้มและหัวเราะได้ เสียดายที่แกจากไปเร็วเกินไปในวัยเพียง 66 ปี ขอให้แกไปสู่ภพภูมิที่ดี หลับให้สบาย หมดสิ้นอุปสรรคและกรรมทั้งปวง"