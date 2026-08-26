“พล.ต.อ.ธนา” ยันโผนายพล ปี 69 เป็นธรรมที่สุด ใช้พิจารณาเวลากว่า 10 ชม.

รอง ผบ.ตร. ยืนยันโผนายพล 2569 พิจารณาด้วยความเป็นธรรม ใช้เวลากลั่นกรองกว่า 10 ชั่วโมง ย้ำดูความเหมาะสม-ความสามารถ-หลักเกณฑ์ พร้อมเผยมีตำแหน่งว่าง 163 เก้าอี้
วันนี้ (26 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร. กล่าวถึงการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับ ชั้นนายพลวาระประจำปี 2569 โดย ยืนยันว่า ดำเนินการด้วยความเป็นธรรมและพยายามทำให้ดีที่สุด โดยการพิจารณาใช้เวลานานกว่า 10 ชั่วโมง พร้อมย้ำว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการแต่งตั้งฯ พยายามพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสมดุลมากที่สุด
"ตำแหน่งที่มีอยู่มีจำนวนจำกัด จึงอาจไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมด แต่ยืนยันว่าจะพิจารณาจากความเหมาะสม ความรู้ความสามารถ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอน เรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย ยืนยันว่าทำด้วยความเป็นธรรมที่สุด ทุกอย่างอาจไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้ แต่พยายามทำให้ดีที่สุด คณะกรรมการฯ พยายามพิจารณาให้เกิดความสมดุล เพราะตำแหน่งมีจำนวนจำกัด คนที่มีความเหมาะสมจะได้รับการพิจารณาอย่างแน่นอน"รอง ผบ.ตร.กล่าว
สำหรับการแต่งตั้งนายตำรวจระดับนายพลในวาระประจำปี 2569 ขณะนี้มีตำแหน่งว่างรวม 163 ตำแหน่ง แบ่งเป็น รอง ผบ.ตร. 3 ตำแหน่ง ผู้ช่วย ผบ.ตร. 6 ตำแหน่ง ผบช. 19 ตำแหน่ง รอง ผบช. 41 ตำแหน่ง และ ผบก. 94 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ที่มี ผบ.ตร. เป็นประธาน ได้ประชุมพิจารณาไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา