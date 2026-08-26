15 วันกวาดล้างปืนเถื่อน! ตร.จับ 7,261 คดี ยึด 7,872 กระบอก

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลปฏิบัติการระดมกวาดล้างอาวุธปืน 15 วัน จับกุม 7,261 คดี ของกลาง 7,872 กระบอก
วันนี้ (26 ส.ค.) เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานการแถลงผลการปฏิบัติในการระดมกวาดล้างอาชญากรรม เปิดปฏิบัติการตรวจค้นอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ (On Ground) และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 12 - 26 สิงหาคม 2569 โดยมี พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางค์กูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ร่วมแถลง ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตามสั่งการของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบ จัดระเบียบและปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย ปราบปราม ตรวจค้น จับกุมอาวุธปืนเถื่อน ยาเสพติดและผู้มีอิทธิพล เนื่องด้วยปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีแนวโน้มการใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุมีความรุนแรง และเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดให้มี การระดมกวาดล้างอาชญากรรม เปิดปฏิบัติการตรวจค้นอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน รวมถึงการจำหน่ายอาวุธปืน อาวุธสงคราม เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด โดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ (On Ground) และทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 12 - 26 สิงหาคม 2569 รวม 15 วัน มีผลปฏิบัติในการจับกุมผู้กระทำความผิด พร้อมด้วยของกลาง จำนวน 7,261 คดี ของกลางที่ตรวจยึดได้ เป็นอาวุธปืน จำนวน 7,872 กระบอก เป็นปืนมีทะเบียน 711 กระบอก ปืนเถื่อน 7,145 กระบอก และอาวุธสงคราม 16 กระบอกโดยแบ่งเป็น
- ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั่วไป (On Ground) จำนวน 6,535 คดี ซึ่งมีของกลางที่ตรวจยึดได้ เป็นอาวุธปืน จำนวน 6,963กระบอก, เครื่องกระสุนปืน จำนวน 59,632 นัด, วัตถุระเบิด จำนวน 340 ลูก
ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการตรวจค้นจับกุม ณ จุดสกัด จุดตรวจ ด่านตรวจ จำนวน 139 คดี เป็นอาวุธปืน จำนวน 137 กระบอก, เครื่องกระสุนปืน จำนวน 628 นัด และวัตถุระเบิด จำนวน 2 ลูก
- ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทางออนไลน์ (Online) จำนวน 726 คดี ซึ่งมีของกลางที่ตรวจยึดได้ เป็นอาวุธปืน จำนวน 909 กระบอก, เครื่องกระสุนปืน จำนวน 2,620 นัด, วัตถุระเบิด จำนวน 40 ลูก
และเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2569 ได้มีการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับทั่วประเทศ ซึ่งสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จ๋านวน 752 หมายจับ ได้ผู้ต้องหา จ๋านวน 752 คน
พล.ต.อ.ธนา กล่าวว่า การระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด ทำให้สามารถตรวจยึดอาวุธปืน ตลอดจนของกลางอื่น ๆ ได้จำนวนมากในครั้งนี้ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศ
พร้อมกันนี้ขอฝากถึงพี่น้องประชาชน หากมีเบาะแส เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมทุกประเภท สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง