ครอบครัวรับร่าง “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” เสียชีวิตอย่างสงบ ลูกสาวเปิดใจสู้โรคร้ายมานาน ทิ้งมรดกวิชาชีวิต ดูแลครอบครัวจนวันสุดท้าย

lเมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 26 ส.ค. 2569 นายบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ นักแสดงและจิตอาสาชื่อดัง พร้อมด้วย น.ส.ณรัญญา ไกรธีรางกูร อายุ 26 ปี ลูกสาว และครอบครัวของนายสมพงษ์ ไกรธีรางกูร หรือ “โอเลี้ยง เชิญยิ้ม” อายุ 66 ปี ศิลปินตลกชื่อดัง ได้เดินทางมายังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เพื่อจัดการเรื่องเอกสาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาล และเตรียมรับร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้นำชุดสูทคู่ใจมาเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้ จากนั้นได้เดินไป ณ ศาลาเจริญสุขสุวรรณ วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีครอบครัว และญาติเดินทางมารอรับร่าง ท่ามกลางความเสียใจต่อการสูญเสีย
น.ส.ณรัญญา หรือกาแฟ ลูกสาว กล่าวว่า คุณพ่อป่วยด้วยโรคถุงลมโป่งพองมานานราว 3-4 ปี มีอาการเข้า-ออกโรงพยาบาลมาโดยตลอด จนกระทั่งการเข้ารักษาตัวครั้งล่าสุดตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยก่อนเสียชีวิต คุณพ่อมีอาการเหนื่อยหอบหนักกว่าปกติ ทรมานกว่าเดิม และต้องเจาะคอรักษาถึง 2 ครั้ง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแสดงตลกได้เหมือนเดิม
วันนี้มีศิลปินดารา ศิลปินตลกติดต่อมาเยอะมาก เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตนได้คุยกับคนในวงการบันเทิง ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงคุณพ่อ จริงๆไม่อยากให้เป็นงานแบบนี้อยากให้เป็นงานมงคลมากกว่า
หลังจากนี้คุณแม่อาจจะย้ายไปอยู่กับคุณยายที่ จ.ร้อยเอ็ด ส่วนตนก็หางานทำในกรุงเทพ บ้านหลังที่พักอาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็นบ้านที่คุณพ่อขายไปแล้วและได้เช่าอาศัยอยู่ซึ่งหลังจากนี้คงไม่ได้มีใครอยู่ที่นี่แล้ว ที่ผ่านมาคุณพ่อดูแลครอบครัวมาตลอดและไม่อยากให้คุณแม่ หรือตนต้องทำงาน
แม้คุณพ่อจะไม่ได้เรียนสูง แต่เป็นคนฉลาด หัวไว และมักจะถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต วิธีการวางตัวในสังคม รวมถึงสอนการแสดงตลกให้กับตนเสมอ แม้คุณพ่อจะไม่ได้มีมรดกเป็นทรัพย์สินเงินทองมากมายไว้ให้ แต่สิ่งที่ทิ้งไว้คือความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการดำเนินชีวิตที่ทำให้ตนเข้มแข็งและเติบโตมาได้จนถึงทุกวันนี้ ตนมักบอกรักและคิดถึงคุณพ่อเสมอ เราพูดคุยกันตลอด สุดท้าย อยากบอกให้คุณพ่อไปสบาย และไม่ทรมาร เพราะคุณพ่อสู้ชีวิตมาตลอดแล้ว
สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่วัดประชารังสรรค์ ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2569 โดยวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 16.00 น. มีพิธีรดน้ำศพ และเวลา 18.30 น. พิธีสวดพระอภิธรรมศพ ส่วนวันที่ 29 สิงหาคม เวลา 16.00 น. จะมีพิธีฌาปนกิจ