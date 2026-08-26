“อธิบดีดีเอสไอ” ตั้ง คกก. สอบข้อเท็จจริงสำนวนฮั้ว สว. หลุดว่อน! ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก

MGR Online - “อธิบดีดีเอสไอ” เผย ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคดีฮั้ว สว. หลุดสู่สาธารณะ ส่งกองกฎหมายแจ้งความกองปราบฯ ยืนยันไม่มีการฟ้องปิดปากแต่ทำตามหน้าที่
จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ส่งเจ้าหน้าที่กองกฎหมาย เข้าร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีต่อกองบังคับการปราบปราม ตามฐานความผิดเกี่ยวกับการเปิดเผยความลับภายในเอกสารราชการ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 322 มาตรา 323 และมาตรา 164 พร้อมแจ้งรายละเอียดพฤติการณ์ของกลุ่มคณะบุคคลที่มีการนำเอาเนื้อหาข้อมูลเอกสารภายในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. และฮั้ว สว. นำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา
วันนี้ (26 ส.ค.) อาคารกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยกรณีดังกล่าว ว่า ล่าสุดตนได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้ว เพื่อดูต้นตอที่มาการหลุดของเอกสารข้อมูลหลักฐานทางคดี ว่าไปสู่สาธารณะได้อย่างไร รวมถึงกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงความเกี่ยวข้องกับกองคดีการฟอกเงินทางอาญาเช่นเดียวกัน ซึ่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็เพื่อเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่างๆ พร้อมยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากแต่อย่างใด เพราะเป็นหน้าที่เนื่องจากพยานเอกสารหลุดออกไปเช่นนั้น ก็ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง