3 ผู้ว่าฯ "สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-ราชบุรี" ผนึกกำลังเปิดเส้นทางความอร่อย "Gastronomy Tourism สามบุรี อร่อยดี มีเรื่องเล่า" เชื่อมอาหาร วิถีชุมชน และวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.อู่ทอง) เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดพิธีเปิดงานเทศกาลอาหาร "Gastronomy Tourism สามบุรี อร่อยดี มีเรื่องเล่า" อย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G (หน้าร้าน UNIQLO) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
วันที่ 25 สิงหาคม 2569 นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี เปิดงาน "Gastronomy Tourism สามบุรี อร่อยดี มีเรื่องเล่า" และโชว์ฝีมือการทำอาหารให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้ลิ้มลอง โดยมี นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
โดยโครงการนี้จัดขึ้นตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ มีต้นทุนทางวัฒนธรรม และเมนูอาหารที่โดดเด่นหลากหลาย การจัดงานในครั้งนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร กระตุ้นการสร้างรายได้ และยกระดับอาหารท้องถิ่นให้เป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวระดับสากล
สำหรับกิจกรรมไฮไลต์ของงาน "Gastronomy Tourism สามบุรี อร่อยดี มีเรื่องเล่า"
ประกอบด้วย:
1.การเปิดตัว 3 เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร: ครอบคลุมเส้นทางอาหารชาติพันธุ์, เส้นทางอาหารจานเด็ดตำนานท้องถิ่น และเส้นทางอาหารเพื่อสุขภาพ (Gastronomy & Wellness)
2.การนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัลและรีวิวเส้นทาง: รวบรวมเรื่องราวจากการลงพื้นที่จริงของเซฟชื่อดังและ Influencer สายท่องเที่ยวและอาหาร
ะ3.มหกรรมเทศกาลอาหารเต็มอิ่ม 7 วัน (25 - 31 สิงหาคม 2569): ขนทัพร้านอาหารเด็ด ร้านค้าชุมชนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และร้านค้า Influencer รวมกว่า 35 คูหา พร้อมกิจกรรม Workshop เชิงสร้างสรรค์วันละ 2 กิจกรรม และการแสดงจากศิลปินนักร้องยอดนิยม "เก่ง ธชย" แก่ชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสเสน่ห์ความอร่อยและเรื่องราวอันทรงคุณค่าในงาน "Gastronomy Tourism สามบุรี อร่อยดี มีเรื่องเล่า" ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G (หน้าร้าน UNIQLO) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี