รวบเด็กวัดสวนแก้วแพร่เฟกนิวส์ ขุดคลิปเก่าม็อบปี 68 ใส่ข้อความใหม่ อ้างเป็นเหตุการณ์ล่าสุด ทำปชช.แตกตื่น

ตร.ไซเบอร์บุกจับเด็กวัดสวนแก้ว วัย 39 ปี แพร่เฟกนิวส์ ขุดคลิปชุมนุมการเมืองปี 68 กลับมาโพสต์ใหม่ ใส่ข้อความโยงสถานการณ์ปัจจุบัน จนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุด ขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีก 4 ราย ถูกแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
วันนี้ (26 ส.ค.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สอท.1 เข้าตรวจค้นภายในวัดสวนแก้ว ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังสืบสวนพบการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นตามหมายศาลและจับกุม นายสมศักดิ์ แก้วช่วง อายุ 39 ปี เด็กวัดสวนแก้ว ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เผยแพร่คลิปเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในอดีต ก่อนนำมาใส่ข้อความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน จนอาจทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้น
จากการตรวจค้นพบของกลางหลายรายการ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์ภาพและวิดีโอ ข้อมูลการตัดต่อ ประวัติการสนทนา และข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่เนื้อหา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบการโพสต์ข้อความหลายครั้ง เช่น “เมื่อคืน ม็อบประกาศ พร้อมปิดทำเนียบ” “บุกทำเนียบแล้วจ้า” และ “หยุดระบอบน้ำเงิน” รวมถึงข้อความและแฮชแท็กที่เชื่อมโยงกับสถานการณ์การเมือง โดยพบว่าบางคลิปเป็นเหตุการณ์จริงในอดีต แต่ถูกนำกลับมาเผยแพร่ใหม่ในปี 2569 พร้อมบริบทที่อาจทำให้เข้าใจว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบัน และบางโพสต์มีการกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น และแชร์ต่อจำนวนมาก
ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบแหล่งที่มาของคลิป ผู้สร้างข้อความ ผู้ตัดต่อ ผู้เผยแพร่ รวมถึงความเชื่อมโยงของบัญชีต่าง ๆ และสามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 4 ราย มาดำเนินคดี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 14 (2) ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ส่วนผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้สร้างหรือโพสต์ต้นทาง แต่เผยแพร่หรือส่งต่อโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลตามมาตรา 14 (1)-(4) อาจเข้าข่ายมาตรา 14 (5) ทั้งนี้ การพิจารณาความผิดต้องดูข้อเท็จจริงและองค์ประกอบเรื่องการ “รู้อยู่แล้ว” เป็นรายกรณี
ตำรวจไซเบอร์ฝากเตือนประชาชน ก่อนโพสต์หรือแชร์คลิปเกี่ยวกับการเมือง การชุมนุม หรือเหตุการณ์สำคัญ ควรตรวจสอบวัน เวลา สถานที่ และแหล่งที่มาให้ชัดเจน โดยเฉพาะข้อความที่ระบุว่า “ด่วน” “วันนี้” “เมื่อคืน” หรือ “เกิดขึ้นแล้ว” เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายในวงกว้าง