“ดีเอสไอ” ส่งสำนวนคดีแตงโม ถึงมือ ป.ป.ช. “อ.ปานเทพ” ต่อสู้ตลอด 4 ปีไม่สูญเปล่า

MGR Online - ดีเอสไอ มอบสำนวนคดีแตงโม หลังสืบสวนกว่า 1 ปี ให้ป.ป.ช. พิจารณา ด้าน ”อ.ปานเทพ“ พิสูจน์ความจริง 4 ปีไม่สูญเปล่า วันนี้เข้าสู่ขั้นตอนสำเร็จแล้ว
วันนี้ (26 ส.ค.) ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายเกรียงศักดิ์ สุวรรณศรี พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นำสำนวนคดีสืบสวนที่ 20/2568 มามอบให้ ป.ป.ช. พิจารณา กรณีการเสียชีวิตของ น.ส.ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือ "แตงโม" ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นที่ต้องสงสัยว่ามีกลุ่มบุคคลส่วนต่างๆ ร่วมกันบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หลังดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานร่วม 1 ปีกว่า โดยมี นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน พร้อม นายอัจฉริยะ เรืองรัตน์พงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม และนางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดาของภัทรธิดา เดินทางมาติดตามสถานการณ์
นายเกรียงศักดิ์ เปิดเผยว่า สำนวนคดีอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ป.ป.ช. แล้ว ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดหรือเนื้อหาในสำนวนได้ เนื่องจากมีกฎหมายกำหนดไว้ และการเปิดเผยอาจมีความผิดทางอาญา ส่วนเอกสารและสำนวนที่นำส่งในวันนี้ มีจำนวนค่อนข้างมาก จากนี้จะเป็นหน้าที่ของ ป.ป.ช. ในการดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาตามขั้นตอน หาก ป.ป.ช. มีการเรียกให้เข้าไปให้ถ้อยคำ หรือขอเอกสารเพิ่มเติม ก็พร้อมดำเนินการให้ความร่วมมือ
ด้าน นายปานเทพ กล่าวว่า จากกรณีนายอัจฉริยะ และนางภนิดา แม่ของแตงโมง ได้ยื่นร้องทุกข์ไปยังดีเอสไอ สืบสวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ที่บิดเบือนข้อเท็จจริงในคดีการเสียชีวิต น.ส.แตงโม ซึ่งดีเอสไอดำเนินการตามขั้นตอน เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานมาประกอบสำนวนแล้ว จึงยื่นให้ ป.ป.ช.พิจารณา ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งมองว่าสิ่งที่พยายามพิสูจน์ตลอด 4 ปีไม่สูญเปล่า จนสามารถนำมาสู่ขั้นตอนนี้ได้สำเร็จ ก็ถือว่ามีความคืบหน้าไปมาก ส่วนการพิจารณาการชี้มูลความผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการป.ป.ช.แล้วหลังจากนี้ ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ไม่พบมูลความผิดและสั่งยุติการสืบสวน เชื่อว่าไม่เป็นจริงตามกระแสข่าว
ส่วนทาง นายอัจฉริยะ ระบุว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาถูกตำรวจฟ้อง 6 คดี ยกฟ้องไป 4 คดี สั่งไม่ฟ้อง 2 คดี เนื่องจากเป็นการฟ้องซ้ำ และอีกหลายคดีที่ยังถูกฟ้องอยู่ในคดีนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระหว่างที่ตัวเองพยายามพิสูจน์ความจริงเรื่องการเสียชีวิตของ น.ส.แตงโม ถูกกดดันจากเจ้าหน้าที่มาตลอด ขั้นตอนหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับ ป.ป.ช.จะพิจารณา ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่หรือไม่
ขณะที่ นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน (แม่ของแตงโม) เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า ตนรู้สึกว่าอะไรที่อึดอัดได้หลุดออกไปหมดแล้ว เชื่อว่าเราใกล้จะถึงจุดหมายที่ทุกคนต้องการและคดีนี้จะยุติเร็วๆ นี้ แต่คงต้องรออีกหน่อยและเชื่อว่ามาถูกทางทั้งหมดแล้ว ซึ่งยอมรับว่าเคืองใจคนบนเรือทุกคน และไม่ได้คุยกันเลยเพราะเขาไม่ได้มาดูแลแม่เหมือนที่เคยพูดไว้ตอนกราบเท้า เขาหายกันไปเลยและไม่มีอะไรจะอีกฝากคนบนเรือ