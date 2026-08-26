ทลาย “ขบวนการฟอกแรงงาน” ออกบัตรทะเบียน 0 เถื่อน รวบอดีตปลัดอ.ไชยปราการ–กำนัน–ผญบ. เอี่ยวสวมสิทธิต่างด้าว 23 ราย

"มท.4 - พล.ต.อ.สำราญ" นำทีมเปิดปฏิบัติการ ”สยบภัยไชยปราการ“ ออกบัตรทะเบียน 0 เถื่อน รวบอดีตปลัดอำเภอไชยปราการ - กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยว ”ขบวนการฟอกแรงงาน” 23 ราย
วันนี้ ( 26 ส.ค.) นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) พร้อม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. , พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 , พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ รอง ผบช.สพฐ.ตร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมปกครอง และ ชุด DOPA N.I.C.E สนธิกำลังกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการ “สยบภัยไชยปราการ” ปราบปรามขบวนการทุจริตนำคนต่างด้าวสวมสิทธิทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือ “ทะเบียน 0” ในพื้นที่ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจ และ ชุด DOPA N.I.C.E. ตรวจสอบการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน พบว่าระหว่างปี 2561-2565 มีการออกบัตรทะเบียน 0 จำนวน 5,044 คน และพบความผิดปกติหลายประการ ทั้งการใช้บ้านเลขที่ไม่มีอยู่จริงหรือ “บ้านผี” เป็นจุดรวมรายชื่อ การเก็บลายนิ้วมือไม่สมบูรณ์เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบอัตลักษณ์ การรับรองเอกสารเท็จ และเอกสารต้นเรื่องสูญหายจำนวนมาก จากการสืบสวนเชิงลึกพบคนต่างด้าวต้องสงสัยทำบัตรทะเบียน 0 โดยมิชอบ 23 คน เมื่อตรวจสอบใบหน้าและลายนิ้วมือกับฐานข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง พบทั้งหมดมีหนังสือเดินทางต่างประเทศ แบ่งเป็นชาวเมียนมา 22 คน และชาวจีน 1 คน
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวต่อว่า ตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง 35 ราย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายปกครอง 9 คน รวมอดีตปลัดอำเภอไชยปราการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน , เจ้าบ้านผู้รับรอง 3 คน , คนต่างด้าวผู้สวมสิทธิ 23 คน พร้อมทั้งนำกำลังเข้าค้น 35 จุด เพื่อเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว
เบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 20 ราย ประกอบด้วยอดีตปลัดอำเภอไชยปราการ 1 คน กำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน เจ้าบ้านผู้เป็นพยานรับรอง 8 คน และชาวเมียนมาผู้ถูกกล่าวหาว่าสวมสิทธิอีก 9 คน
จากพยานหลักฐานพบความผิดปกติมีลักษณะเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงกัน อาจเกี่ยวข้องกับการนำแรงงานต่างด้าวใน อ.ไชยปราการ และพื้นที่อื่น มาจัดทำบัตรทะเบียน 0 โดยมิชอบ หรือที่เจ้าหน้าที่เรียกว่า “ขบวนการฟอกแรงงาน” ซึ่งจะเร่งสืบสวนขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
พล.ต.อ.สำราญ ระบุต่อว่า สำหรับการบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ทะเบียน 0) เป็นการออกบัตรให้แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่เคยมีประวัติในทะเบียนราษฎรมาก่อน โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มคนตามแนวตะเข็บชายแดน คนพลัดถิ่น คนในถิ่นทุรกันดาร ให้มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนราษฎร ซึ่งส่งผลให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของพลเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลการทำงาน และสามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อพัฒนาไปสู่การได้รับสัญชาติไทยต่อไปได้ หากมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.สัญชาติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าจะเดินหน้าขยายผลปราบปรามเครือข่ายลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องความถูกต้องของระบบทะเบียนราษฎร ป้องกันการแฝงตัวของอาชญากรรมข้ามชาติ และรักษาความมั่นคงของประเทศ หากประชาชนที่พบเบาะแสการสวมสิทธิทางทะเบียน การเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียน หรือสงสัยว่ามีการใช้เอกสารประจำตัวที่ได้มาโดยมิชอบ สามารถแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง