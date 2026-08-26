ปคม.บุกรวบโจ๋ 16 ดัดแปลงอาวุธปืนขายกลุ่มลับ

MGR Online - ตำรวจ ปคม. บุกค้นคอนโดดังแจ้งวัฒนะ รวบ " ช่างกระรอก" วัย 16 ปี ดัดแปลงอาวุธปืนขายกลุ่มลับ
วันนี้ ( 26 ส.ค.)พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. พ.ต.ต.พศวัต ศรีสุขโข สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม นายหนุ่ย (นามสมมติ) อายุ 16 ปี ได้ที่ห้องพักภายในคอนโดมิเนียม ย่านแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. พร้อมตรวจยึดอาวุธปืนสั้นดัดแปลง รูปทรงคล้ายอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Beretta ขนาด 9 มม. ไม่มีทะเบียน,โครงอาวุธปืน รูปทรงคล้ายอาวุธปืนกึ่งอัตโนมัติ ยี่ห้อ Beretta ขนาด 9 มม. 1 กระบอกและกระสุนปืน ขนาด 9 มม. อีก 5 นัด
สืบเนื่องจาก ชุดสืบสวน กก.1 บก.ปคม เร่งสืบสวนติดตามเครือข่ายลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะกรณีที่พบว่าอาจมีเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จึงได้สืบสวนหาข่าวจนพบเบาะแสว่าบัญชีผู้ใช้ชื่อ “กระรอก” โพสต์ประกาศขายอาวุธปืนดัดแปลงอยู่ภายในกลุ่มลับบนสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 300 คน
จากนั้นได้ติดต่อเจ้าของบัญชีชื่อ “กระรอก” มีการเสนอขายอาวุธปืนสั้นดัดแปลง ลักษณะคล้ายยี่ห้อ Beretta ราคา 8,500 บาท พร้อมยืนยันว่าอาวุธดังกล่าวสามารถใช้งานได้จริง อีกทั้งยังมีการวิดีโอคอลแสดงอาวุธปืนให้ดูเพื่อยืนยันว่ามีอาวุธปืนอยู่ในความครอบครองพร้อมจำหน่าย นอกจากนี้ ยังมีการเสนอขายอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนประเภทอื่นอีกหลายรายการ พร้อมทั้งอ้างว่าเป็นผู้ดัดแปลงอาวุธปืนด้วยตนเอง รวมถึงมีความเชี่ยวชาญในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เมื่อตรวจสอบเส้นทางการรับเงินจากการจำหน่ายอาวุธปืน พบว่ามีการนำบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นมาใช้รับโอนเงินแทน ชุดสืบสวนจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจค้นจับกุมได้พร้อมของกลางดังกล่าว
สอบสวน นายหนุ่ย ยอมรับว่าของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริง และชอบพกพาอาวุธปืนติดตัวออกไปตามสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันตัว เพราะมีเพื่อนฝูงมาก มักมีเรื่องบาดหมางกับคู่อริ จึงกลัวว่าจะถูกทำร้าย เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางนำส่ง สน.ทุ่งสองห้อง ดำเนินคดีต่อไป