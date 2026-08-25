“ก.ยุติธรรม” ประชุมผู้บริหารขับเคลื่อนภารกิจ - ต้อนรับ “ปลัด ยธ.” คนใหม่ ชูหลัก 7 ข้อปฏิบัติ

MGR Online - รมว.ยธ. ประชุมผู้บริหารกระทรวง เน้น! ทำงานด้วยจิตสำนึกเพื่อผลของงาน ด้านปลัดยุติธรรมฯ ขานรับ รวดเร็ว ต่อเนื่อง ตรงประเด็น
วันนี้ (25 ส.ค.) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม โดยมี นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และองค์การมหาชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 10 - 01 อาคารกระทรวงยุติธรรม เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ รมว.ยุติธรรม กล่าวว่า ขอฝากให้บุคลากรของกระทรวงยุติธรรมทำงานด้วยจิตสำนึกของความเป็นหน่วยงานราชการ ทำงานเพื่อผลของงานให้ได้ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการมีภาวะความเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจ ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรที่รับผิดชอบและพิจารณากลั่นกรองเพื่อป้องกันความผิดพลาด มุ่งเป้าหมายให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจงานได้อย่างรวดเร็ว
พร้อมกันนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบแนวทางการปฏิบัติราชการ 7 ประเด็น ดังนี้ 1. เน้นการทำงานด้วยความ “รวดเร็ว ต่อเนื่อง และตรงประเด็น” 2. การประชุมหารือต้องมีความกระชับ สั้น และตรงโจทย์ และการสื่อสารระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมอย่างใกล้ชิด 3. การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ข่าวที่นำเสนอต้องมี Impact กระชับ นำเสนอด้วยความรวดเร็ว กรณีที่กรมใดเป็นเจ้าภาพให้เตรียมงานประชาสัมพันธ์ในส่วนนั้นให้พร้อมและนำเสนอด้วยความรวดเร็ว 4. ขอความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายกระทรวงยุติธรรม ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในการเผยแพร่ข่าวสารหรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรม 5. การทำงานทั้งหมดต้องสื่อสารทำความเข้าใจ อะไรต้องเลิก อะไรต้องเริ่ม และอะไรต้องต่อยอด ตามยุทธศาสตร์พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทำงาน คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 6. หน่วยงานในส่วนภูมิภาคควรปรับภูมิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการพร้อมให้บริการประชาชน และ 7. กระทรวงยุติธรรมต้องเป็นองค์กรที่ทำงานด้วยความสำเร็จควบคู่กับความสุข เน้นความสัมพันธ์ของคนควบคู่กับผลของงาน