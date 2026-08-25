ผบ.ตร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบปีที่ 40 “จากเกียรติยศสู่ความสง่างาม จากพลังใจสู่ความผูกพัน”
วันนี้ (25 ส.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ร่วมแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบปีที่ 40 “จากเกียรติยศสู่ความสง่างาม จากพลังใจสู่ความผูกพัน” โดย คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร., พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีอุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจ และสมาชิกแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี
ในช่วงเช้าเป็นพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ ณ สมาคมแม่บ้านตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี ผบ.ตร. พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี ต่อมาเวลา 13.00 น. นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านตำรวจ ครบรอบปีที่ 40 ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ สมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นองค์การสาธารณกุศล ที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวกำลังพลในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อการธำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยในปี 2569 สมาคมแม่บ้านตำรวจได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์จำนวนมาก อาทิ งานจิตอาสา, การพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวตำรวจ ได้แก่ โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวตำรวจ ได้ประกอบอาชีพเสริมเพื่อให้มีรายได้เพิ่มเติม และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น, โครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน “ด้านเด็กพิเศษ” เป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือ สร้างขวัญกำลังใจให้ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีบุตรเป็นเด็กพิเศษ และส่งเสริมให้เด็กพิเศษมีโอกาสประกอบอาชีพ มีรายได้ประจำที่มั่นคงตามศักยภาพและความสามารถ, โครงการครอบครัวตำรวจเราไม่ทิ้งกัน “ด้านตำรวจบาดเจ็บทุพพลภาพ”เป็นโครงการที่สมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อตอบแทนคุณความดีของข้าราชการตำรวจที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่, โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ, โครงการ “Smart Money Smart Family” แม่บ้านตำรวจยุคใหม่ใส่ใจการเงิน, โครงการแสงธรรมนำใจ เป็นต้น
ตลอดระยะเวลา 40 ปี สมาคมแม่บ้านตำรวจยังคงยึดมั่นในการทำหน้าที่เป็นหลังบ้านที่ทรงคุณค่า และเป็นพลังผลักดัน เพื่อช่วยเหลือสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวสืบไป