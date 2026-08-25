หนุ่มผู้รับเหมารัวยิงกลางปั๊มเข้ามอบตัวพร้อมลูกชาย ตร.เตรียมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ปัดตอบสื่อ-ไม่ขอโทษผู้บาดเจ็บ

วันนี้( 25 ส.ค.)ความคืบหน้ากรณีเหตุยิงกันภายในปั๊มน้ำมันในพื้นที่ สภ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี หลังมีปัญหาทะเลาะวิวาทเรื่องการจอดรถ ก่อนฝ่ายผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงนายอนัตน์ จุนมุสิ อายุ 34 ปี ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดวันนี้ (25 ส.ค. 69) เวลา 15.30 น. นายสนั่น ทรงศรี อายุ 58 ปี ชาว ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช อาชีพ ผู้รับเหมา ผู้ก่อเหตุ ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับ พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางใหญ่ โดยมาพร้อมกับลูกชาย
ภายหลังเข้ามอบตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำนายสนั่น เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ก่อนพิจารณาดำเนินคดี โดยเบื้องต้นเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา ได้แก่ พยายามฆ่า, พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต,และยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามนายสนั่นถึงสาเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงนายอนัตน์ รวมถึงเรื่องอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ แต่นายสนั่นไม่ได้ตอบคำถามใด ๆ กับสื่อมวลชน มีสีหน้านิ่งเฉย และไม่กล่าวขอโทษผู้บาดเจ็บ ก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะควบคุมตัวขึ้นรถ เพื่อเดินทางไปตรวจยึดอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสอบสวนรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมด รวมถึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับนายสนั่นตามกฎหมายต่อไป