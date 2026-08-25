ม.กรุงเทพธนบุรี มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "โกวิท ศรีไพโรจน์"รอง อสส.

ม.กรุงเทพธนบุรี เชิดชูเกียรติมือกฎหมาย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ "โกวิท ศรีไพโรจน์" ว่าที่ อสส.
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ที่ผ่านมาที่ อาคาร BANGKOKTHONBURI HALL มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศ.(พิเศษ) ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พล.อ.ดร.วิชิต ยาทิพย์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตและนักศึกษาเฝ้ารับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2568
ในโอกาสนี้ นายโกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด เข้ารับพระราชทานปริญญา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะรัฐศาสตร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับ การมอบ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีบทบาทสำคัญ สร้างคุณูปการแก่ประเทศชาติ หรือทำประโยชน์ต่อสังคมและวิชาการด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง
สำหรับประวัติการศึกษานายโกวิทศรี รองอัยการสูงสุดสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบ,ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหงรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (NIDA), เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
ประวัติการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ปี 2526 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา, ปี 2531 หลักสูตรผู้บริหารโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีวศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ), ปี 2555 หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติรุ่นที่ 4 (สำนักข่าวกรองแห่งชาติ), วปอ. รุ่นที่ 61, บ.ย.ส. รุ่นที่ 26, ปปร. รุ่นที่ 29, นธป. รุ่นที่ 14
สำหรับนายโกวิท เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุม ก.อ.ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้ง โกวิท ศรีไพโรจน์ รองอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นผู้มีอาวุโสลำดับสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1ต.ค. 2569 เป็นต้นไป
นายโกวิทเป็นอัยการมือทำคดีสำคัญหลายคดีไม่ว่าจะเป็น คดีเรียกค่าไถ่กลุ่มโจรไข่หมูก (เส้งเอียด),คดีอุ้มฆ่านายอัลรูไวลี่ ซึ่งเป็นคดีสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย
เคยอยู่สำนักงานคดีพิเศษเก่า รับผิดชอบคดีม็อบการเมืองและคดีผู้มีอิทธิพลสำคัญก่อนย้ายกลับไปภาคใต้ มีบทบาทในเรื่องคดีเกี่ยวกับปฏิบัติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐที่สมัยเป็นอธิบดีอัยการปราบปรามทุจริตภาค 8 ที่สำคัญ ที่ผ่านมาตอนเป็นอธิบดีอัยการ สพอ.มีบทบาทในการจัดอบรมบรรยายปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรบทบาทหน้าที่ของอัยการผู้ช่วยที่สอบได้รวมถึงพัฒนาเพิ่มพูนทักษะของข้าราชการอัยการทั้งหมด รวมถึงหลักสูตรใหญ่ๆ ของอัยการทั้งหมด
ยังมีบทบาทสมัยนั่งอธิบดีอัยการสำนักงานปราบปราบการทุจริต ซึ่งเป็นสำนักงานที่มีความสำคัญดำเนินคดีกับข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบยังได้รับเลือกเป็นกรรมการเนติบัณฑิตยสภา เเละกรรมการอัยการ