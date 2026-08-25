สภ.รัตนาธิเบศร์ ยกระดับความปลอดภัยสถานศึกษา จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ “หนี-ซ่อน-สู้” ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

วันที่ 25 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการสั่งการของ พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.เมธา วงศ์อนันต์นนท์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์, พ.ต.ท.พรนารายณ์ แสงทอง รอง ผกก.ป.สภ.รัตนาธิเบศร์ ได้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เดินหน้าสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุบุคคลคุ้มคลั่งอาละวาด (Active Shooter) ให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน ณ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี
การฝึกซ้อมในครั้งนี้จำลองสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อฝึกทักษะการเอาตัวรอดตามหลักสากล “หนี-ซ่อน-สู้” ให้ทุกคนสามารถประเมินสถานการณ์ อพยพเข้าพื้นที่ปลอดภัย การแจ้งเหตุอย่างถูกวิธี รวมถึงการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมปฏิบัติการตามขั้นตอนระงับเหตุอย่างเป็นระบบ เพื่อเข้าควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของครูและนักเรียนได้อย่างทันท่วงที
วัตถุประสงค์สำคัญของการซ้อมแผนในครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างทักษะชีวิตในการเผชิญวิกฤต เพิ่มขีดความสามารถในการประสานงานระหว่างสถานศึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดเหตุการณ์จริงในอนาคต
สภ.รัตนาธิเบศร์ มุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อสร้างความอุ่นใจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน