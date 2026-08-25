ผบ.ตร. เปิดศูนย์หัวใจ-ศูนย์โรคติดเชื้อ รพ.ตำรวจ ยกระดับการแพทย์สู่มาตรฐานสากล

ผบ.ตร. เปิดศูนย์หัวใจ - ศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อเขตร้อน และวัณโรค โรงพยาบาลตำรวจ ยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ให้ทันสมัย ครบวงจร
วันนี้ (25 ส.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจ และศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อเขตร้อน และวัณโรค โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี คุณกนกวรรณ พันธุ์เพ็ชร์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันทน์ ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นายแพทย์ (สบ8) รักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ, คุณศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข นวลมา อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คุณวีรปริยา อัจฉริยะประดิษฐ์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, คุณฐาณิญา ผิวพรรณ กรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านตำรวจ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาลตำรวจ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านตำรวจ ร่วมพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ (อาคาร B) โรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการยกระดับระบบบริการทางการแพทย์ให้มีความทันสมัย ครบวงจร
ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลตำรวจ จะเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจของโรงพยาบาลตำรวจ ที่จะให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ลดอัตราการเสียชีวิต และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชนผู้มาใช้บริการ
ศูนย์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคติดเชื้อเขตร้อน และวัณโรค จะเป็นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการศึกษาวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือโรคติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีภารกิจเพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสวัสดิภาพ คุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสุขภาพของข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของโรงพยาบาลตำรวจ ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลตำรวจ ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันโครงการดังกล่าวจนประสบผลสำเร็จ เชื่อมั่นว่าศูนย์ทั้งสองแห่งจะเป็น “ศูนย์กลางแห่งความหวัง ศูนย์กลางแห่งองค์ความรู้ และศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมทางการแพทย์” ที่มีมาตรฐานระดับสากล และสร้างคุณประโยชน์แก่ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
ด้านรักษาราชการแทนนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อน ทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคหลอดเลือด รวมถึงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นภารกิจสำคัญของโรงพยาบาลตำรวจ และทุกภาคส่วนที่ต้องร่วมกันผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม