“พล.ต.อ.สำราญ” ติวเข้มตำรวจ 1,236 นาย ซ้อมเสมือนจริง รับประชุม IMF–World Bank 2026

พล.ต.อ.สำราญ เปิดอบรมเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569
วันนี้ (25 ส.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมเสมือนจริงสำหรับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 (IMF–World Bank Group 2026) โดยมี พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รองผู้บัญชาการประจำสำนักงาน ผบ.ตร., พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคำ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5, คณะผู้จัดทำโครงการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,236 นาย ร่วมพิธี ณ ห้อง Ballroom ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ทั้งนี้ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่สถานที่จัดการประชุมและพื้นที่เชื่อมต่อ และตามนโยบายของ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับต้องทราบและเข้าใจแผนเท่าผู้จัดทำแผน จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนทดสอบความพร้อมของกำลังพล ระบบการสื่อสาร การประสานงาน และกระบวนการปฏิบัติในพื้นที่จัดการประชุม เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 (IMF–World Bank Group 2026) ระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2569 ที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้แทนระดับสูงจาก 191 ประเทศสมาชิก ผู้บริหารสถาบันการเงิน ภาคเอกชน นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน คาดว่ามากกว่า 15,000 คน จากทั่วโลก ร่วมการประชุม ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 35 ปี นับตั้งแต่ที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพเมื่อปี 2534 เวทีนี้คือศูนย์กลางในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและการเงินโลก ดังนั้น ภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุม จึงเป็นภารกิจระดับชาติที่สะท้อนถึงศักยภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาประชาคมโลก ซึ่งภารกิจนี้ไม่ได้อาศัยเพียงแค่ความเข้มแข็ง แต่ต้องอาศัยความเป็นมืออาชีพ การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมาตรฐานสากล และการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างไร้รอยต่อ
การฝึกซ้อมเหมือนจริงในครั้งนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบแผน ทดสอบระบบการสื่อสาร และซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละหน้าที่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกนายเข้าใจเกิดความคุ้นเคย สามารถประเมินสถานการณ์ ตัดสินใจ และตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเน้นย้ำว่าความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความใส่ใจของข้าราชการตำรวจทุกนาย ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกนายตั้งใจศึกษา ชักซ้อม นำความรู้ ประสบการณ์ และข้อสังเกตที่ได้จากการฝึกซ้อม ไปปรับใช้และยกระดับความพร้อมให้สมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น ยกระดับความปลอดภัย นำชื่อเสียงมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศไทย
พร้อมกันนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเชิญชวนพี่น้องประชาชชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ประจำปี 2569 (IMF–World Bank Group 2026) ระหว่างวันที่ 12 - 18 ตุลาคม 2569 และหากพบเห็นสิ่งผิดผิดปกติหรือไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบโดยเร็ว ผ่านสายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง