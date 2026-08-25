ว่อนโซเชียล! “ดีเอสไอ” ร้องทุกข์กองปราบ เอาผิดคนเผยแพร่สำนวนคดีฮั้ว สว. กระทบความเชื่อมั่น

MGR Online - อธิบดีดีเอสไอ มอบอำนาจกองกฎหมายร้องทุกข์ กองบังคับการปราบปราม กรณีมีการเผยแพร่ เอกสารในสำนวนการสอบสวนคดีฮั้ว สว. เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน
วันนี้ (25 ส.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารชี้แจง โดยระบุว่า “ตามที่ปรากฏข่าว มีผู้นำเอกสารที่เป็นรายงานการสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 ในความผิดฐานอั้งยี่และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านสื่อสาธารณะช่องทางต่าง ๆ โดยคดีพิเศษดังกล่าว เกี่ยวกับการกล่าวหาว่ามีคณะบุคคลได้ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาบางรายขัดต่อกฎหมาย นั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตรวจสอบภาพเอกสารที่ปรากฏในสื่อสาธารณะแล้ว น่าเชื่อว่าเป็นหน้ารายงานการสอบสวนในคดีพิเศษ ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระบวนการดำเนินคดีอาญา โดยเฉพาะในชั้นก่อนฟ้องที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนวิธีปฏิบัติไว้ และห้ามมิให้เปิดเผยจนกว่าจะเป็นการพิจารณาคดีในศาลโดยเปิดเผย หรือเป็นกรณีที่มีเหตุอื่นตามกฎหมาย
พฤติกรรมและการกระทำดังกล่าว นอกจากก่อให้เกิดความเสียหายต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้ว ยังเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 164 มาตรา 322 และมาตรา 323 และฐานความคิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้มีการสอบสวนพิสูจน์ความผิดและนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมาย อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงมีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนกองกฎหมายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เนื่องจากเป็นคดีสำคัญ เพื่อให้สอบสวนดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานว่าดำเนินการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ทั้งนี้ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด จะมีการดำเนินทั้งคดีคดีอาญาและทางวินัยอย่างเด็ดขาด จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”