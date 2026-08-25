ศาลสั่งประหารชีวิต "แอมไซยาไนด์" วางยาฆ่า "ฟ้า-ดาริณี"ล้างหนี้วงแชร์-ยืมเงิน 2 แสนบาท

ศาลอาญาสั่งประหารชีวิต "แอม ไซยาไนด์" วางยาฆ่า "ฟ้า-ดาริณี" เชื่อล้างหนี้วงแชร์-ยืมเงิน ร่วม 2 แสนบาท
เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ ( 25 ส.ค.) ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อ1802/2568 ระหว่าง พนักงานอัยการโจทก์ ฟ้อง นางสรารัตน์ วุฒิตาภรณ์ หรือแอม ไซยาไนด์ จำเลย ฐานฆ่าผู้อื่นโดยใตร่ตรองไว้ก่อน ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอา หรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแก่การที่ตนได้กระทำ ความผิดอื่นเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนและ ปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคล อื่นเสพหรือใช้ และการปลอมบนนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสารโพแทสเซียมไซยาไนด์ ปลอมปนใส่ลงไปในอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภค ให้น.ส.ดาริณี หรือฟ้า เทพทวี ผู้ตายดื่มหรือรับประทาน สารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกาย เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดฐานฉ้อโกง จำเลยให้การปฏิเสธ
ซึ่งข่วงเข้าวันนี้ศาลได้เบิกตัวนางสรารัตน์ หรือ แอม จำเลย มาจากทัณฑสถานหญิงกลางมาฟังคำพิพากษา โดยก่อนหน้านี้ศาลอาญาพิพากษาคดีแอมมาแล้ว 6 คดี รวมคดีนี้เป็นคดีที่ 7
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2563 น.ส.ดาริณีผู้ตายมีอาการแน่นหน้าอกและหายใจไม่ออก ก่อนเรียกสามีที่อยู่บนชั้นสองของบ้าน แต่เมื่อลงมาพบว่าผู้ตายได้หมดสติอยู่บริเวณพื้นบ้าน จึงได้เรียกรถพยาบาล หลังจากผ่านไป 10 นาที เมื่อรถมาถึง เจ้าหน้าที่ได้ทำการกู้ชีพโดยการปั๊มหัวใจและใช้เครื่องช็อตหัวใจไฟฟ้าเป็นเวลา 30 นาที จนถึงรพ.สามพราน ก่อนแพทย์ลงความเห็นว่าเสียชีวิตแล้ว
จากนั้นรพ.สามพรานจึงได้นำร่างของผู้ตายส่งไปยังโรงพยาบาลศิริราชเพื่อทำการชันสูตร โดยพยานแพทย์ระบุว่า จากการตรวจสอบร่างกายภายนอกไม่พบบาดแผล หลังจากผ่าพิสูจน์แล้วพบสิ่งผิดปกติในหัวใจห้องล่างซ้าย รอยหย่อมเลือดในปอด และไขมันในตับ ซึ่งบ่งบอกว่าร่างกายผิดปกติจากการขาดออกซิเจน ซึ่งสาเหตุที่จะเกิดอาการในลักษณะนี้ อาจเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจของผู้ตายเอง ค่าเกลือแร่ในร่างกายที่เป็นด่าง หรือได้รับสารพิษ แต่การตรวจไซยาไนด์นั้นเป็นการตรวจเฉพาะ ไม่สามารถหาผลจากการตรวจทั่วไปได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อย้อนตรวจสอบประวัติการรักษาจาก รพ.สามพราน พบความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกิดจากการได้รับสารพิษไซยาไนด์
ด้านสามีของผู้ตายเบิกความว่า จำเลยรู้จักกับผู้ตายตั้งแต่ปี 2557 และเห็นจำเลยมาที่บ้านหลายครั้ง โดยในวันเกิดเหตุผู้ตายจะไปตลาดกับจำเลย ไม่นานต่อมาผู้ตายได้กลับมาและบอกว่าไม่ค่อยสบายจนหมดสติไป สามีไม่สามารถติดต่อกับจำเลยได้ จึงโทรศัพท์หาพี่สาวของผู้ตาย และต่อมาพี่สาวได้โทรหาจำเลยผ่านโปรแกรมแชทของเฟซบุ๊ก จนพบว่าจำเลยได้ส่งข้อความผ่านไลน์หาผู้ตายในช่วงค่ำของวันที่ 12 ธ.ค. 2563 ว่า ตอนเช้าวันที่ 13 ธ.ค. 2563 จะไปตลาดสามพรานและกินข้าวมันไก่
ศาลจึงเห็นว่า พยานที่เป็นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพิษมีการผ่าศพพิสูจน์และตรวจอย่างละเอียด และไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงเชื่อว่าเบิกความตามความจริง โดยแพทย์ผู้รับตัวที่ รพ.สามพรานและแพทย์ผู้ชันสูตรพบรายละเอียดผิดปกติหลายประการที่บ่งบอกว่าผู้ตายขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อหัวใจ ปอด และไขมันในตับ บ่งชี้ว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์ พยานทั้งหมดจึงเบิกความสอดคล้องกับสามีของผู้ตายที่บอกอาการ หลักฐานพยานของโจทก์จึงเชื่อได้ว่าผู้ตายได้รับสารพิษไซยาไนด์
จำเลยอยู่กับผู้ตายในช่วงเวลาใกล้ชิดกับระยะการออกฤทธิ์ของสารไซยาไนด์ หลังจากผู้ตายแยกจากจำเลยเลยกลับมาที่บ้านผู้ตายมีอาการชัก เกร็ง น้ำลายฟูมปาก เป็นลมหมดสติ ซึ่งเป็นอาการของผู้ที่ได้รับสารพิษไซยาไนด์ จึงบ่งชี้ว่าจำเลยนำสารพิษไซยาไนด์เข้าสู่ร่างกายของผู้ตาย โดยอาจเจือปนในอาหารหรือเครื่องดื่ม
จึงเห็นว่า พยานที่เป็นแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพิษมีการผ่าศพพิสูจน์และตรวจอย่างละเอียด และไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงเชื่อว่าเบิกความตามความจริง โดยแพทย์ผู้รับตัวที่ รพ.สามพรานและแพทย์ผู้ชันสูตรพบรายละเอียดผิดปกติหลายประการที่บ่งบอกว่าผู้ตายขาดออกซิเจนในเนื้อเยื่อหัวใจ ปอด และไขมันในตับ บ่งชี้ว่าผู้ตายได้รับสารไซยาไนด์ พยานทั้งหมดจึงเบิกความสอดคล้องกับสามีของผู้ตายที่บอกอาการ หลักฐานพยานของโจทก์จึงเชื่อได้ว่าผู้ตายได้รับสารพิษไซยาไนด์
แม้จำเลยจะต่อสู้ว่าไม่มีพยานพบเห็นจำเลยเจือปนสารพิษในอาหารและเครื่องดื่มของผู้ตาย แต่ศาลเห็นว่า ลักษณะการกระทำดังกล่าวของจำเลยเป็นการเตรียมการและวางแผนไว้อย่างดี จึงไม่อาจให้บุคคลอื่นพบเห็นได้โดยง่าย
ส่วนสาเหตุที่จำเลยลงมือฆ่าผู้ตายนั้น เป็นเพราะจำเลยได้ยืมเงินของผู้ตายจำนวน 60,000 บาท แต่ไม่เคยคืน และชักชวนให้เล่นแชร์สามวง ซึ่งจะได้ปันผลรวมกันประมาณ 2 แสนบาท แต่ผู้ตายได้เสียชีวิตก่อน ต่อมาพบว่าจำเลยมีบัญชีหลายบัญชีที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์และมีหนี้สินหลายล้านบาท จึงเชื่อว่าต้องการฆ่าผู้ตายเพื่อล้างหนี้ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักมั่นคงฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง พยานหลักฐานจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์
พิพากษาว่า นางสรารัตน์ หรือแอม จำเลยมีความผิด การกระทำเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อจะเอาหรือเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น หรือเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน เพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดที่ตนได้กระทำไว้ ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีโทษบทหนักที่สุด ให้ลงโทษประหารชีวิต
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีแอมมีสีหน้าสดใส ยิ้มแย้ม และได้พูดคุยกับทนายความเป็นระยะ ในระหว่างฝั่งคำพิพากษา เจ้าตัวได้ยืนฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย ให้กำลังใจอยู่ข้างข้างและมีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด มาร่วมฟังคำพิพากษา ส่วนญาติของผู้ตายหลังศาลตัดสินประหารชีวิตได้ ได้กอดกันและร้องไห้แสดงความดีใจ
สำหรับคดีแอมไซยาไนด์ ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต 2 คดี จำคุกตลอดชีวิต 2 คดี และยกฟ้อง 3 คดี จากทั้งหมดที่อัยการได้ยื่นฟ้อง 15 คดี เป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่น 14 คดี และฐานพยายามฆ่าผู้อื่น 1 คดี
ภายหลังน.ส.จิราภา วงศ์สวัสดิ์ พี่สาวของ น.ส.ดาริณี เทพหวี หรือ ฟ้า ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกพอใจคำตัดสิน ศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานทั้งหมด ที่ทำให้เชื่อว่า จำเลยเป็นคนฆ่า ที่ผ่านมาพวกเราสู้กันมาโดยตลอด ตามพยานหลักฐานที่พอจะมี เพราะคดีเกิดเมื่อปี 2563 และเรื่องก็มาแดง ในคดี น้องก้อย น.ส.ศิริพร ขันวงษ์ ทางครอบครัวจึงสมสัยและหาหลักฐานเท่าที่มีอยู่ คือ แชทข้อความ และหลักฐานที่บ่งบอกว่า น้องสาวอยู่กับจำเลยเป็นคนสุดท้าย ที่ตลาดสามพราน และยังมีผลจากแพทย์ที่บ่งบอกว่าน้องโดนสารพิษจากไซยาไนด์
และวันนี้ได้เห็น แอม ในห้องพิจารณาคดี ตนรู้สึกว่า แอม ไม่ได้มีความสะถกสะท้าน ยังยิ้มแย้ม ไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทํา ยังหันมาหัวเราะกับทนายความ ตนมองว่าเขาไม่ปกติ อีกทั้ง แอมยังไม่หันมามองกลุ่มญาติของเหยื่อเลย
ทั้งนี้ น.ส.จิราภา ยังได้ให้กำลังใจ กับญาติของเหยื่อที่ยังรอ การพิพากษา ว่า ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเขา ต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทํา และขอเป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวที่เป็นเหยื่อ
ตนขอบคุณผู้พิพากษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ครอบครัวที่สู้มาด้วยกันที่มีความยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับน้องของตน ผลจะเป็นอย่างไรเขาต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาได้ทำตนก็เป็นกำลังใจให้ จริง ๆ