มอบตัวแล้ว! "ดำ บ้านใต้" มือแทง "หมวดแจ๊ค191" เหตุวิวาทกลางงานวันเกิด "อูด รัชดา"

จากกรณีเกิดเหตุความวุ่นวายภายในงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด “อู๊ด รัชดา” ซึ่งจัดขึ้นที่บ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าว เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยมีผู้ชื่นชอบรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์-เดวิดสัน และกลุ่มไบค์เกอร์เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ก่อนเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและโต้เถียงกันอย่างรุนแรง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ภาพจากคลิปที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พบกลุ่มชายหลายคนยืนอยู่บริเวณหน้าแบ็กดร็อปของงาน ก่อนเริ่มมีปากเสียง ชี้หน้า และกระทบกระทั่งกัน ขณะที่อีกช่วงหนึ่งปรากฏภาพเหตุชุลมุนบริเวณโต๊ะอาหาร โดยมีชายสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีดำและกางเกงสีดำ เดินเข้าหาคู่กรณีด้วยท่าทีดุดัน พร้อมถือวัตถุคล้ายสิ่งของหรืออาวุธ ขณะที่ผู้ร่วมงานพยายามเข้าห้ามปราม
มีรายงานว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ แก๊งตึ๋งรัชดา แก๊งนรเศรษฐ ยนต์ แก๊งหมูตะวันนา และแก๊งหนึ่งบางกะปิ โดยมีบุคคลหลายรายพยายามเข้าระงับเหตุ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ร.ต.ท. สิทธิชัย เพชรอินทร์ รองสารวัตร สังกัดกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ หรือ “หมวดแจ๊ค 191” ซึ่งมีรายงานว่าเข้าไปช่วยห้ามปรามเหตุทะเลาะวิวาท ถูกทำร้ายด้วยของมีคมบริเวณลำตัวจนได้รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและเย็บบาดแผลประมาณ 30 เข็ม
ภายหลังเกิดเหตุ มีรายงานว่า “โก๊ะ ท่าทราย” “กำนันแฟรงค์” “สม โดโด้” “บังมัด คลองตัน” รวมถึงกลุ่มเพื่อนจากหลายวงการ เดินทางเข้าเยี่ยมหมวดแจ๊ค 191 ที่โรงพยาบาล ขณะที่รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของเหตุทะเลาะวิวาท รวมถึงผู้ก่อเหตุและอาวุธที่ใช้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเจ้าหน้าที่
ล่าสุดผู้ก่อเหตุแทง ร.ต.ท.สิทธิชัย ทราบชื่อ "ดำ บ้านใต้" หรือ "บังรีน" ได้เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สน.โชคชัยแล้ว แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจ โดยยังไม่มีการให้ข้อมูลใดๆ ต่อสื่อมวลชน