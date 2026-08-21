ยธ.เยียวยา 6 ครอบครัว เหยื่อกราดยิง รร.เทพศิรินทร์ นนท์ รายละ 3 แสน รวม 1.8 ล้านบาท

กระทรวงยุติธรรม เยียวยาครอบครัวเหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบเงินทายาทผู้เสียชีวิต 6 ราย รายละ 3 แสนบาท รวม 1.8 ล้านบาท พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและฟื้นฟูสภาพจิตใจอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (21 ส.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมพระนั่งเกล้า ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พ.ต.อ.อิทธิกร จิรัตนานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายจากเหตุการณ์กราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ภายใต้โครงการ “คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม” โดยมีนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ครอบครัวทายาทผู้เสียหาย และสื่อมวลชนเข้าร่วม
การมอบเงินครั้งนี้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสีย โดยมอบเงินให้ทายาทผู้เสียหายจำนวน 6 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีการหักลดทอนกับสิทธิประโยชน์หรือเงินทดแทนจากส่วนอื่น
พ.ต.อ.อิทธิกร กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรมให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิและความยุติธรรมได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ราย แบ่งเป็นการมอบเงินในพิธีวันนี้ 6 ราย และอีก 2 ราย ได้ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้มีผู้ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือแล้ว 14 ราย ขณะที่บางรายยังไม่ได้ยื่นคำขอ เนื่องจากอยู่ระหว่างการรักษาและรอประเมินอาการ ซึ่งยังสามารถยื่นเรื่องได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพบผู้บาดเจ็บและญาติ พร้อมรับคำขอมาพิจารณา
สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน จะพิจารณาอย่างครอบคลุม ทั้งความรุนแรงของบาดแผล การรักษาพยาบาล การขาดรายได้ และผลกระทบด้านสภาพจิตใจ นอกจากนี้ ยังประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จัดส่งทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อเยียวยา ฟื้นฟู และดูแลสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
พ.ต.อ.อิทธิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจ จังหวัด และสถานศึกษา ได้วางมาตรการป้องกันเหตุเชิงรุก ทั้งการกวดขันและควบคุมอาวุธปืน การสอดส่องพฤติกรรมภายในสถานศึกษา รวมถึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนระมัดระวังการนำเสนอภาพความรุนแรงที่อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในสังคม
ด้านนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมระบุว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีภารกิจในการอำนวยความยุติธรรมตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นผู้บริสุทธิ์ ซึ่งได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ และจำเลยหรือแพะในคดีอาญาที่ศาลมีคำสั่งยกฟ้อง
สำหรับการช่วยเหลือครั้งนี้ถือเป็นกรณีเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เพื่อเร่งรัดการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้เสียชีวิต ขณะที่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีจะเร่งดำเนินการพิจารณาช่วยเหลือภายหลังสิ้นสุดการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเยียวยาตามสิทธิกฎหมาย การฟื้นฟูสภาพจิตใจโดยประสานหน่วยงานสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิต ตลอดจนการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านกฎหมาย เพื่อไม่ให้ผู้ประสบเหตุต้องแบกรับภาระเพิ่มเติม
ประชาชนหรือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบที่มีปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมาย สามารถติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี หรือสายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 รวมถึงช่องทางออนไลน์ของกระทรวงยุติธรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง