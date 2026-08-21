รพส.ทองหล่อ ก้าวสู่ปีที่ 32 ชู “Next Step of Veterinary Care” ดูแลสัตว์เลี้ยงเชิงรุก ครบทุกมิติ

รพส.ทองหล่อ ครบรอบ 32 ปี เดินหน้าสู่ แนวคิดใหม่ของการดูแลสัตว์เลี้ยง มุ่งยกระดับสุขภาพสัตว์เลี้ยงในระยะยาว ด้วยนวัตกรรม สู่การเป็น Healthcare Partner ที่ดูแลได้ครบทุกมิติ
เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในวงการรักษาสัตว์เลี้ยง ก้าวสู่ปีที่ 32 พร้อมประกาศทิศทาง “Next Step of Veterinary Care” โดยมองว่าความสำเร็จของการดูแลสัตว์เลี้ยงไม่ได้วัดเพียงจากจำนวนเคสที่รักษา แต่คือการก้าวข้ามข้อจำกัดของการรักษา เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการดูแล จากการรักษาเมื่อสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วย ไปสู่การดูแลเชิงรุกที่ช่วยให้สัตว์เลี้ยงเสื่อมช้าลง มีช่วงชีวิตที่แข็งแรงยาวนานขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย พร้อมขยับบทบาทจากผู้ให้การรักษา (Healthcare Giver) สู่การเป็นพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพ (Healthcare Partner) ที่พร้อมดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร
สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เปิดเผยถึงทิศทางและแนวคิดของโรงพยาบาลว่า ตลอด 32 ปีที่ผ่านมา เรามุ่งมั่นตอบคำถามว่า เมื่อสัตว์เลี้ยงป่วย เราจะรักษาเขาให้ดีที่สุดได้อย่างไร แต่สำหรับก้าวต่อไปของเรา คำถามสำคัญคือ เราจะทำอย่างไรให้สัตว์เลี้ยงป่วยช้าลง มีช่วงชีวิตที่แข็งแรงยาวนานขึ้น และได้รับการดูแลที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย เพราะวันนี้เจ้าของไม่ได้ต้องการเพียงให้สัตว์เลี้ยงหายจากโรค แต่ต้องการให้พวกเขาอยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
แนวทางของเราจึงเปลี่ยนจากการรอให้เกิดโรคแล้วจึงรักษา ไปสู่การดูแลเชิงรุก ผ่านหลักการ ป้องกัน (Prevent) – ชะลอการเกิดโรค (Regress) – รักษาและฟื้นฟู (Retard) เพื่อให้การดูแลสุขภาพเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิตของสัตว์เลี้ยง โดยหัวใจสำคัญของการก้าวไปสู่ Next Step คือการนำประสบการณ์และข้อมูลที่ รพส.ทองหล่อ สั่งสมมาตลอด 32 ปีมาต่อยอด การที่เรามีเคสรักษาจำนวนมาก ทำให้เรามีประสบการณ์การรักษาในหลากหลายเคสและรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ที่ทำให้เราสามารถมองเห็น Pattern ของโรคและความเสี่ยงได้มากขึ้น เช่น สายพันธุ์ใดมีความเสี่ยงต่อโรคอะไร ช่วงอายุใดควรเริ่มตรวจ หรือมีสัญญาณใดที่อาจเกิดขึ้นก่อนโรคบางชนิด ซึ่ง Data เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถพยากรณ์การเกิดโรค และวางแผนป้องกันดูแล และการรักษา ได้อย่างเหมาะสม หรือกล่าวคือการเปลี่ยน Data จากอดีตให้กลายเป็นเครื่องมือในการดูแลอนาคต เช่น การนำข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงโรคหัวใจของแมวสายพันธุ์ไทยมาศึกษาและต่อยอด เพื่อให้สามารถวางแนวทางการดูแลและป้องกันโรคได้เร็วขึ้น
โดยเป้าหมายสูงสุดของการรักษาสำหรับเรา คือ Best Patient Outcome ซึ่งไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาให้ผ่านพ้นภาวะเจ็บป่วย แต่ต้องสามารถคืนคุณภาพชีวิตที่ดี ที่จับต้องได้จริงให้กับสัตว์เลี้ยง ทั้งในมิติของ Best Practice, Best Service และ Best Experience ตั้งแต่การรักษาที่มีมาตรฐาน การมีทีมผ่าตัดที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไปจนถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดเส้นทางการรักษา
หนึ่งในความภาคภูมิใจที่สะท้อนถึง Next Step ของ รพส.ทองหล่อ คือศักยภาพในการดูแลโรคที่มีความซับซ้อน ซึ่งสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการดูแลเคสยากมาตลอดหลายปี คือแทบไม่มีโรคซับซ้อนใดที่สามารถจบได้ด้วยสัตวแพทย์เพียงคนเดียว แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพ และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาสนับสนุนการรักษา ที่ผ่านมา รพส.ทองหล่อ มีความสำเร็จในการดูแลเคสที่มีความซับซ้อนและต้องอาศัยเทคโนโลยีเฉพาะทาง อาทิ การรักษาโรคหัวใจด้วยเทคโนโลยีผ่านเทคนิค Transcatheter Edge-to-Edge Repair (TEER)
โดยการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยเทคนิค Phacoemulsification การรักษาภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (IVDD) รวมถึงการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker) ตลอดจนเคสโรคหายากและเคสที่มีความซับซ้อนอื่น ๆ ซึ่งล้วนสะท้อนถึงศักยภาพในการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับสัตว์ป่วย ตัวอย่างเช่น “ลัคกี้” สุนัขวัย 12 ปีที่ป่วยด้วยโรคลิ้นหัวใจระยะรุนแรง และมีข้อจำกัดในการรักษาด้วยแนวทางเดิม ทีมแพทย์จึงเลือกใช้เทคโนโลยี TEER (Transcatheter Edge-to-Edge Repair) ซึ่งเป็นหัตถการผ่านสายสวนเพื่อลดการรั่วของลิ้นหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัดเปิดหัวใจ หลังการรักษา ลัคกี้มีอาการดีขึ้นและสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันของทีมแพทย์ในการเพิ่มโอกาสทางการรักษาและส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับสัตว์ป่วย”
ขณะเดียวกัน Best Service ก็เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของ Best Patient Outcome เพราะในสถานการณ์ฉุกเฉิน เวลาเป็นปัจจัยสำคัญ รพส.ทองหล่อจึงเตรียมความพร้อมในการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งทีมผ่าตัดฉุกเฉินที่พร้อมรับเคส และบริการ Pet Taxi ที่สามารถช่วยให้สัตว์เลี้ยงเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้เจ้าของมีที่พึ่งที่ไว้วางใจได้เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่คาดคิด ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ รพส.ทองหล่อ ที่ต้องการขยับจากการเป็น Healthcare Giver ไปสู่ Healthcare Partner ที่ไม่ได้ดูแลเพียงตัวสัตว์เลี้ยงเมื่อเกิดโรค แต่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพวกเขาในระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญกับเจ้าของในฐานะส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพตามแนวคิด One Health เพื่อให้ทั้งสัตว์เลี้ยงและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้าน” สพ.ญ.กฤติกา กล่าวเสริม
โดยคุณพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวถึงทิศทางการเติบโตของธุรกิจและการลงทุนเพื่อสนับสนุน Next Step ของรพส.ทองหล่อ ว่า “ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อในปี 2026 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผลประกอบการของทั้งเครือข่ายเติบโตอยู่ที่ประมาณ 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในปีนี้เรายังมีแผนขยายสาขาเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษา (Access to Care) และรองรับความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยง