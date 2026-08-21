ผบ.ตร.สั่งการด่วน! ทีมโดรนตำรวจร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายในแม่น้ำน่าน

ผบ.ตร.สั่งระดมยุทโธปกรณ์ โดรน สนับสนุนช่วยประชาชนพื้นที่น้ำท่วม ล่าสุดทีมโดรน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมภารกิจค้นหาผู้สูญหายในแม่น้ำน่าน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ สนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่อง ตามสั่งการด่วนของ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2569 กำชับทุกหน่วยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์สาธารณภัย พร้อมสนับสนุนกำลังพล ยานพาหนะ เรือ อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที เต็มขีดความสามารถ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับ การช่วยเหลือชีวิต ความปลอดภัยของประชาชน และความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ล่าสุดวันนี้ (21 สิงหาคม 2569) เวลา 15.30 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุประชาชนสูญหายพร้อมเรือ บริเวณแม่น้ำน่าน บ้านป่าคา ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ขณะที่พื้นที่มีสถานการณ์กระแสน้ำไหลแรง เจ้าหน้าที่จึงเร่งระดมกำลังและอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการค้นหาโดยเร็ว เบื้องต้นผู้สูญหายเป็นชาย อายุ 58 ปี โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างปฏิบัติการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังได้รับแจ้งเหตุ ทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ ทีมชุดนักบินโดรนนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ และนำอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการค้นหาบริเวณผิวน้ำ แนวลำน้ำ และพื้นที่โดยรอบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
การนำโดรนเข้าปฏิบัติช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถสำรวจพื้นที่จากมุมสูง เพิ่มขอบเขตการตรวจสอบ และสนับสนุนข้อมูลให้แก่ชุดปฏิบัติการภาคพื้นในการวางแผนค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดจากระดับน้ำ กระแสน้ำ และสภาพภูมิประเทศ
พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จัดตั้งจุดบัญชาการเหตุการณ์ (Command Post) และประสานชุดประดาน้ำ รวมถึงอาสาสมัคร เข้าสนับสนุนภารกิจ เพื่อให้การค้นหาครอบคลุมทั้งบริเวณผิวน้ำและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
สำหรับทีมชุดนักบินโดรนนครบาล ซึ่งเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ นำทีมโดย พ.ต.ท.นิธิรุจน์ ภูวรัฐเมธาวัชร์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล และหัวหน้าชุดนักบินโดรนนครบาล นำขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับมาใช้สนับสนุนการค้นหาและสำรวจพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ทั้งนี้ หน่วยงานหรือพื้นที่ประสบภัยที่มีความจำเป็นต้องใช้ขีดความสามารถของอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชน อาทิ การค้นหาผู้สูญหาย การบินสำรวจและประเมินสถานการณ์จากมุมสูง การตรวจสอบเส้นทางหรือพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก ตลอดจนการสนับสนุนลำเลียงหรือส่งอาหารและสิ่งของจำเป็นในพื้นที่ประสบภัย สามารถประสานขอรับการสนับสนุน ทีมชุดนักบินโดรนนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ที่ พ.ต.ท.นิธิรุจน์ ภูวรัฐเมธาวัชร์ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมสนับสนุนขีดความสามารถด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่มีอยู่ เพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงดำเนินภารกิจค้นหาอย่างต่อเนื่อง หากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเพิ่มเติม จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป