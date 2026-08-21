ทลายคลังแสง! รวบหนุ่มบางรัก ยึดปืน 8 กระบอก พบไทยประดิษฐ์เพียบ กระสุนอีกอื้อ

ตำรวจบางรักร่วมกับสืบ 6 บุกบ้านหนุ่มวัย 46 ปี หลังรับแจ้งเสียงดังคล้ายปืน พบปืน 8 กระบอก ทั้งปืนโคลท์และปืนไทยประดิษฐ์ พร้อมกระสุนอีกจำนวนหนึ่ง ซุกซ่อนในห้อง อ้างชอบสะสม บางกระบอกเพื่อนให้มา
วันนี้ (21 ส.ค.) พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พร้อมด้วย พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.อ.ธรรมศักดิ์ สารบุญ ผกก.สน.บางรัก พ.ต.ท.ธนพรหม ธนอาภากร รอง ผกก.สส.สน.บางรัก พ.ต.ท.วิศิษฐ์ บัวสายทอง รอง ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท.พิมาล ไพรวิจาร สว.สส.สน.บางรัก พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนบก.น. 6 และสน.บางรัก ร่วมกันแถลงผลจับกุมนายศุภพล อายุ 46 ปี พร้อมของกลางอาวุธปืน ยี่ห้อ โคลท์ 1911 จำนวน 1 กระบอก และไทยประดิษฐ์ 7 กระบอก รวม 8 กระบอก และเครื่องกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่ง รวมของกลาง 13 รายการ โดยจับกุมได้ที่บ้านเลขที่ 111 ซอยพระยาดำรงค์ แขวงมหาพฤฒารามเขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา
การจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.บางรัก ได้รับแจ้งเหตุมีเสียงดังคล้ายอาวุธปืนภายในบ้านหลังดังกล่าว จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบผู้ต้องหาและพี่ชาย ยืนอยู่บริเวณดังกล่าว โดยทั้งสองยอมรับว่าเป็นเจ้าของบ้าน พร้อมพาเจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นบ้านพัก
จากการตรวจค้นพบกระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 1 นัดบนที่นอนของผู้ต้องหา และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 8 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนของกลางดังกล่าว ซุกซ่อนกระจัดกระจายอยู่ ภายในห้องของผู้ต้องหา
จากการสอบสวน นายศุภพล ผู้ต้องหาให้การอ้างว่า อาวุธปืนไทยประดิษฐ์บางกระบอก ตนได้ทำขึ้นมาเอง เพื่อเก็บสะสม รวมถึงอาวุธปืนและกระสุนปืนดังกล่าวเพื่อนให้มา
เบื้องต้นจึงนำตัวพร้อมของกลางแจ้งข้อกล่าวหา "มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน" ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางรัก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย