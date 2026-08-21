ตร.คว้า 2 รางวัล MIDL Awards 2026 องค์กรภาครัฐดีเด่น สร้างเกราะกันภัยไซเบอร์เด็ก เยาวชน

สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับ 2 รางวัล MIDL Awards 2026 องค์กรภาครัฐดีเด่น - สร้างเกราะกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวขน
วันนี้ (21 ส.ค.) เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ป้องกันการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมงานรวมพลคนเท่าทันสื่อ และงานประกาศรางวัล MIDL Awards 2026 จัดโดย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน (สสดย.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และองค์กรภาคีเครือข่าย ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถ. แจ้งวัฒนะ อ.ปากกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับรางวัล MIDL Awards 2026 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. ประเภทองค์กรภาครัฐ
2. ประเภทรางวัลดีเด่นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ประจำปี 2026 "เกราะกันภัยอาชญากรรมไซเบอร์สำหรับเด็กและเยาวขน" โดย พล.ต.ท.ไตรรงค์ เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรางวัล และ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณต์ คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้รับรางวัลนี้ด้วย
นอกจากนี้ มีข้าราชการตำรวจได้รับรางวัลดังกล่าวประเภทองค์กรภาคเอกชน ประเภทบุคคล ได้แก่ พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1/รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พ.ต.ท.วสุเทพ ใจอินทร์ รองผู้กำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ และ พ.ต.ท.พากฤต กฤตยพงษ์ สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ถูกหลอกลวงจำนวนมาก สาเหตุเนื่องจากเยาวชนไม่ทราบถึงรูปแบบการหลอกลวง และมิจฉาชีพมักใช้หลักจิตวิทยาในการโจมตีจิตใจ (Social Engineering) สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินหน้าในการสร้างวัคซีนไซเบอร์ ยกระดับการรับรู้กลโกงให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และพี่น้องประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพในโลกออนไลน์ อาทิ โครงการครูต้นแบบไซเบอร์, โครงการพลเมืองดิจิทัล ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีทักษะในการรู้เท่าทันมิจฉาชีพออนไลน์ทุกรูปแบบ สามารถป้องกันตนเองจากภัยดิจิทัลได้อย่างแท้จริง