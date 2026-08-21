ซ่อมเพื่อส่งต่อ กลุ่มผู้สูงอายุรวมพลังคืนชีพอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยผู้ป่วยยากไร้

วันนี้( 21 ส.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ซ่อมทีมงานกำนันเล็ก 3/2 หมู่ 3 ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พบกลุ่มผู้สูงอายุจิตอาสา นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ชำรุด อาทิ รถเข็นผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย เก้าอี้ผู้ป่วย วอล์กเกอร์ เครื่องออกซิเจน และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาช่วยกันซ่อมแซม เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ได้นำกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
ด้านนายบุญเกิด สีแย้ม อายุ 63 ปี พร้อมทีมผู้สูงอายุที่มีความชำนาญด้านการซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ เปิดเผยว่า ตนเองเคยเป็นกำนัน และได้รวมกลุ่มกันกับผู้สูงอายุในชุมชน ซ่อมแซมอุปกรณ์ททงการแพทย์เพื่อทำบุญส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากโรงพยาบาล มูลนิธิ และประชาชน ก่อนนำมาคัดแยก ซ่อมแซม หรือถอดอะไหล่จากชิ้นที่ไม่สามารถใช้งานได้ เพื่อนำส่วนที่ยังดีมาใช้ประโยชน์ต่อ
สำหรับผู้ที่ต้องการร่วมเป็นสะพานบุญ สามารถบริจาครถเข็น เตียงผู้ป่วย หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ศูนย์นำไปซ่อมและส่งต่อได้ ขณะเดียวกันผู้ป่วยหรือผู้ยากไร้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ สามารถติดต่อขอรับไปใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อหมดความจำเป็นแล้ว ขอให้นำอุปกรณ์กลับมาคืน เพื่อส่งต่อให้ผู้ป่วยรายอื่นต่อไป
ขณะนี้ศูนย์ยังขาดแคลน สีสเปรย์ ล้อรถเข็น เบาะรองเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีแผลกดทับ รวมถึงแพมเพิร์สสำหรับผู้ใหญ่ เนื่องจากการดำเนินงานทั้งหมดไม่มีหน่วยงานใดสนับสนุนอย่างเป็นทางการ สมาชิกในทีมต้องใช้ทุนทรัพย์ส่วนตัวในการจัดหาและซ่อมแซมอุปกรณ์
ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการร่วมสนับสนุนอุปกรณ์หรือทุนทรัพย์ สามารถติดต่อศูนย์ทีมงานกำนันเล็ก เพื่อร่วมกันซ่อมแซมและส่งต่ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ เป็นการเปลี่ยนของที่อาจหมดคุณค่าให้กลับมาสร้างประโยชน์และช่วยต่อชีวิตผู้คนได้อีกครั้ง