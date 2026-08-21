รวบแอดมินเว็บพนัน-จ้างบัญชีม้ารับโอนเงินเลี่ยงตรวจสอบ โยงเครือข่าย “ชนนพัฒฐ์”

MGR Online - “ดีเอสไอ” จับเพิ่มผู้ต้องหาเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ “ชนนพัฒฐ์” จ้างบุคคลเปิดบัญชีธนาคารรับโอนเงิน เร่งขยายผลผู้ร่วมขบวนการ
วันนี้ (21 ส.ค.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เดินหน้าขยายผลคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ นายชนนพัฒฐ์ (สงวนนามสกุล) หลังพนักงานสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีพิเศษที่ 150/2568 และได้จัดส่งสำนวนคดีให้พนักงานอัยการพิจารณาไปแล้ว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน ร่วมกันฟอกเงิน ร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และร่วมกันเป็นอั้งยี่”
ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 3 ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ สามารถติดตามจับกุม นางสาวศิริวรรณ (สงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1188/2569 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นแอดมินเว็บไซต์พนันออนไลน์หลายเว็บไซต์ มีการจัดตั้งทีมงานแบ่งหน้าที่กันเป็นขบวนการ และร่วมกันวางแผนตัดเส้นทางการเงินเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ โดยใช้บัญชีธนาคารของผู้ร่วมขบวนการ รวมถึงบัญชีที่ว่าจ้างหรือซื้อจากบุคคลทั่วไป เพื่อรับโอนเงินจากประชาชนที่เข้าเล่นการพนันและปกปิดเส้นทางการเงินของขบวนการ โดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้บริเวณริมถนนท่าชะมวง-ท่ามะปราง ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ดำเนินการตามหมายจับของศาลอาญา โดยมีผู้ต้องหาตามหมายจับทั้งสิ้น 26 ราย จับกุมแล้ว 2 ราย คงเหลือผู้ต้องหาอีก 24 รายที่อยู่ระหว่างการหลบหนี โดยส่วนใหญ่หลบหนีไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและส่งคำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามขั้นตอนต่อไปพร้อมได้ตรวจสอบและขยายผลเส้นทางการเงิน รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการติดตามจับกุมผู้ต้องหา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน และสามารถดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายทั้งหมด