ตร.เร่งคลี่ปมทะเลาะวิวาทในงานวันเกิด “อู๊ด รัชดา” รองสารวัตร 191 ถูกแทงเจ็บ

ตำรวจโชคชัยเร่งสอบสวนเหตุทะเลาะวิวาทกลางงานวันเกิด “อู๊ด รัชดา” เป็นเหตุรองสารวัตร 191 ถูกแทงได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (21 ส.ค.) พ.ต.อ.พรทวี สมวงศ์ ผกก.สน.โชคชัย เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทภายในบ่อตกกุ้งย่านลาดพร้าววังหิน ซึ่งมีการจัดงานวันเกิดของ “อู๊ด รัชดา” เมื่อช่วงค่ำวันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา โดยภายในงานมีกลุ่มผู้ชื่นชอบรถฮาเล่ย์ ตำรวจ ทหาร อดีตตำรวจ และบุคคลที่มีชื่อเสียงบางรายเข้าร่วม
เบื้องต้น สน.โชคชัยได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายเวลาประมาณ 23.00 น. เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบว่าเหตุการณ์ยุติแล้ว ผู้ร่วมงานกำลังแยกย้าย และขณะนั้นยังไม่มีผู้ใดเข้าแจ้งความ
ต่อมาวันที่ 20 ส.ค. นายศตวรรษ ได้เข้าแจ้งความว่า ถูกปาขวดใส่จนได้รับบาดเจ็บบริเวณคิ้ว ขณะที่รองสารวัตร 191 ซึ่งเข้าระงับเหตุ ถูกชายรายหนึ่งใช้อาวุธมีดแทงบริเวณท้องได้รับบาดเจ็บ และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
จากการสอบสวนเบื้องต้น พบว่าก่อนเกิดเหตุมีการกระทบกระทั่งกัน โดยชายคนหนึ่งเดินเข้าไปตบหน้าคู่กรณีที่อยู่คนละโต๊ะ เนื่องจากเคยมีเรื่องกันมาก่อน ก่อนจะมีปากเสียงและมีผู้พยายามเข้าห้ามปราม เนื่องจากเป็นงานวันเกิด แต่ต่อมาเกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นอีกครั้ง กระทั่งชายรายหนึ่งใช้อาวุธมีดแทงรองสารวัตร 191 ที่เข้าระงับเหตุจนได้รับบาดเจ็บ
พ.ต.อ.พรทวี กล่าวว่า พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนายศตวรรษแล้ว และเตรียมเข้าสอบปากคำรองสารวัตร 191 ที่โรงพยาบาล โดยขณะนี้อาการปลอดภัยและสามารถให้การได้
ด้านชุดสืบสวน สน.โชคชัย ได้รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้าน พร้อมเชิญพนักงานมาสอบปากคำ รวมถึงเร่งผลตรวจบาดแผลของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย เพื่อพิสูจน์ทราบบุคคลที่เกี่ยวข้องและพฤติการณ์ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุหรือร่วมกระทำความผิด ก่อนเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงรองสารวัตร 191 ได้ประสานขอเข้ามอบตัวในช่วงบ่ายวันนี้ ซึ่งตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีต่อไป