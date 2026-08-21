น้ำลดแต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบ! ตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่าน

ตชด.เร่งฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมน่าน ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือนต่อเนื่อง “น้ำลด แต่ภารกิจตำรวจยังไม่จบ”
วันนี้ (21 ส.ค.) ภายหลังสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านเริ่มคลี่คลาย สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่คือดินโคลน ข้าวของที่ได้รับความเสียหาย และบ้านเรือนของประชาชนที่ต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกำชับให้กำกับติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ตลอดช่วงที่เกิดอุทกภัย พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ ฐากูรปุณยสิริ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ผบช.ตชด.) ได้ระดมกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการอพยพ ดูแลความปลอดภัย และจัดชุดเผชิญเหตุสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่าน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลง ภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดนจึงเปลี่ยนจากการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเข้าสู่การฟื้นฟูพื้นที่ โดยจัดกำลังจิตอาสาภัยพิบัติ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 325 และกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ลงพื้นที่ช่วยประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน ล้างดินโคลน ขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ยังจัดกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ซ้ำหรือมีพื้นที่ใดต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจตระเวนชายแดนยืนยันเดินหน้าดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงเผชิญเหตุ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด