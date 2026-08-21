บางศรีเมืองผนึกเรือนจำนนท์ นำผู้ก้าวพลาด ลอกท่อ 67 กม. รับมือน้ำเหนือ-คืนคนดีสู่สังคม

วันที่ 21 สิงหาคม 2569 นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง เปิดปฏิบัติการเชิงรุกนำผู้ก้าวพลาด (ผู้ต้องขัง) จำนวน 16 คน ลงพื้นที่ทำความสะอาดและลอกท่อระบายน้ำทั่วเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง รวมระยะทางกว่า 67 กิโลเมตร (107 เส้น) เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในฤดูฝน โดยตั้งเป้าให้เป็นโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำให้กับพื้นที่อื่น ๆ
นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า วันนี้เราได้นำน้องๆผู้ก้าวพลาด (ผู้ต้องขัง) จำนวน 16 คน พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกมาล้างทำความสะอาะดท่อระบายน้ำในพื้นที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง และนายอำเภอเมืองนนทบุรี ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
ตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ในการสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้ทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยผู้ก้าวพลาดที่ได้รับคัดเลือกออกมาทำงานภายนอกจะต้องผ่านเกณฑ์ภายในระเบียบของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ได้แก่ 1.ไม่เป็นผู้ต้องโทษคดีอุฉกรรจ์หรือคดีร้ายแรง 2.เป็นผู้ต้องโทษคดีเบา เช่น ลักทรัพย์เล็กน้อย, คดียาเสพติดปริมาณน้อย หรือคดีทะเลาะวิวาทที่ไม่มีอาวุธ 3.มีความประพฤติดี ไม่ผิดวินัยในเรือนจำ และมีโทษเหลืออยู่น้อย โดยมีญาติให้การรับรองและสนับสนุนก่อนออกทำงาน
ส่วนกรณีความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัย ผู้แทนเรือนจำฯ ยืนยันว่า กระบวนการคัดเลือกมีความเข้มงวด มุ่งเน้นผู้ที่ไม่ก่อความเดือดร้อนหรือเป็นอันตรายต่อสังคม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าผู้ก้าวพลาดเหล่านี้คือกลุ่มคนคุณภาพที่กำลังเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคม การได้รับโอกาสทำงานรับใช้สังคมจะช่วยปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนพฤตินิสัย และสร้างแนวคิดใหม่ในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไป
ดร.ปริญญา ศักดิ์นาวี นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง กล่าวว่า การทำงานร่วมกันในครั้งนี้ ระหว่างอำเภอเมืองนนทบุรี เทศบาลเมืองบางศรีเมือง และเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เกิดจากการลงพื้นที่สำรวจและหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่ ซึ่งวันนี้เราจะดำเนินการลอกท่อระบายน้ำทั้งเมือง ความยาว 67 กิโลเมตร ซึ่งเป็นปัญหาที่พยายามดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำให้แก่พื้นที่อื่นๆ
สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่บางศรีเมือง ในช่วง 1–2 เดือนข้างหน้า คาดการณ์จะมีปริมาณน้ำเหนือไหลเข้ามา สมทบกับน้ำฝนในพื้นที่ ซึ่งโดยปกติจะประสบปัญหาน้ำ 2 ส่วนหลัก คือ น้ำรอการระบายภายในเมือง และน้ำภายนอกจากริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การลอกท่อระบายน้ำในครั้งนี้จึงเป็นมาตรการเชิงรุกในการเตรียมพร้อมรับมือทั้งสองปัจจัย นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการ “คืนคนดีสู่สังคม” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดจากเรือนจำได้ร่วมปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสร้างประโยชน์สุขสูงสุดให้แก่ประชาชนชาวบางศรีเมืองต่อไป
นอกจากนี้ ภายในท่อระบายน้ำพบปัญหาไขมัน เศษอาหาร และสารเคมีจากร้านอาหาร และอู่ซ่อมรถอุดตันท่อระบายน้ำ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมุดลงไปจัดเก็บด้วยตัวเองจนเสี่ยงอันตรายและเสียสุขภาพ จึงขอความร่วมมือประชาชนและร้านค้าติดตั้งถังดักไขมัน และทิ้งสารเคมีอย่างถูกวิธีเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวว่า อำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ วางแผนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย หลังพื้นที่ภาคเหนือเริ่มประสบปัญหาน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีมีตำแหน่งติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดน้ำท่วมขังและน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
สำหรับมาตรการป้องกันและเตรียมความพร้อมได้เน้นย้ำการเร่งลอกท่อระบายน้ำ การขุดลอกคลองและคลองซอยที่ตื้นเขิน ซึ่งเชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ทั้งนี้ จุดเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นกลุ่มชุมชนที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งนอกจากจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงมาแล้ว ยังต้องเผชิญกับภาวะน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้น้ำไหลช้า โดยเชื่อว่าการลอกท่อและขุดลอกคลองซอยจะช่วยลดปัญหาน้ำรอการระบายและบรรเทาปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ