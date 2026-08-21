สืบ ตม.3 บุกไซต์ก่อสร้างทุนจีนในระยอง รวบ 5 แรงงานเถื่อน ผิดทั้งเข้าเมือง-ไม่มีใบอนุญาต-ทำงานนอกสิทธิ เร่งขยายผลเอาผิดนายจ้าง

สืบ ตม.3 บุกไซต์งานก่อสร้างทุนจีนในระยอง จับแรงงานเถื่อน 5 ราย ผิดทั้งเข้าเมืองผิดกฎหมาย–ไม่มีใบอนุญาตทำงาน–ทำงานไม่ตรงสิทธิ สั่งขยายผลเอาผิดนายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง
วันนี้ (21 ส.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ส.ค.69 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 ที่ดูแลรับผิดชอบงานสืบสวน ได้สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.ปิติพัฒน์ ศรีธนาอภินันท์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.จตุรโชค เพชรคง สว.กก.สส.บก.ตม.3 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดระยอง กวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคนเข้าเมืองและการทำงานของคนต่างด้าว ตามนโยบายเชิงรุกของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท ไชน่า เวสท์ คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หลังพบกลุ่มคนต่างด้าวกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในสถานประกอบการ จึงเข้าตรวจสอบเอกสารการเดินทางและใบอนุญาตทำงานอย่างละเอียด
ผลการตรวจสอบ “พบต่างด้าวกระทำผิด 5 ราย” แบ่งเป็นสัญชาติจีน 2 ราย และสัญชาติเมียนมา 3 ราย โดยพบการกระทำผิด 2 กลุ่มสำคัญ
กลุ่มแรก 3 ราย แบ่งเป็น สัญชาติจีน 1 คน สัญชาติเมียนมา 2 คน กระทำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต และ เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”
กลุ่มที่สอง 2 ราย แบ่งเป็น สัญชาติจีน 1 คน สัญชาติเมียนมา 1 คน กระทำความผิดฐาน “เป็นคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้”
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทั้ง 5 รายทราบ ก่อนควบคุมตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
พล.ต.ต.ทรงโปรด กล่าวว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดของคนต่างด้าว โดยเฉพาะการลักลอบเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย รวมถึงการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือผิดเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง และหากพบว่าผู้ใดมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนกฎหมายหรือเข้าข่ายเป็นเหตุให้ต้องเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร จะดำเนินการเพิกถอนสิทธิการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรอย่างเคร่งครัดทุกราย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง ขยายผลตรวจสอบนายจ้างและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการจ้างหรือให้ที่พักพิงคนต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงการให้ทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาต