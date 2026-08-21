คุก 24 เดือนเซียนกระดาษ "หนุ่ม นครปฐม" บิด "เจ๊เก่ง" ปรับ 23 ล้าน ไม่รอลงอาญา

การต่อสู้ระหว่างนางสิงห์ มาดามเก่ง น.ส.ดรณ์ เทียนถาวรวงษ์ กับฝูงไฮยีน่า เซียนพระกระดาษเปล่า มีความคืบหน้าอีกกระท่อก
เมื่อ อุ๊ กรุงสยาม เซียนคู่คิดของมาดามเก่ง โพสต์เฟซบุ๊ค “นายกอุ๊ วัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์” เล่าถึงคดีฟ้องร้องระหว่างมาดามเก่งกับ หนุ่ม นครปฐม ว่า
มหากาพย์ วงการพระเครื่อง ตอนที่ 20 ความจริงมีหนึ่งเดียว ติดคุก
นายปัญญา ไกรภักดีกุล หรือ หนุ่ม นครปฐม หนึ่งในเซียนพระ ที่เอาพระและทรัพย์สินของมาดามเก่งไปและไม่จ่ายเงิน สู้คดีเต็มที่ จะให้เป็นคดีแพ่ง แต่ศาลให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย
หลังจากศาลไกล่เกลี่ยไม่จบ ตอนนั้นมาดามเก่งเทกระจาด ลดแลกแจกแถม แต่ เซียนหนุ่ม นครปฐม ไม่เอา เตรียมทีมทนายมาสามคน สู้แบบเต็มแข้ง ไม่รู้โดนค่าทนายไปเท่าไหร่
ผลการต่อสู้คดี ศาลตัดสิน จำคุก 24 เดือน และให้ชำระหนี้ 23 ล้าน
ยังมีอีกหลายคดีตามมา ก่อนหน้านี้ก็ตัดสินจำคุกสะสมมาหลายคดีแล้ว แต่ได้รับการประกันตัว
หนุ่ม นครปฐม คือ คนที่ร่วมกับ ต้อม นครสวรรค์ เอาพระชุด 65 ล้าน ที่หนุ่มไปพูด ในรายการโหนกระแส ว่า เอาไปขายและเอาเงินไปใช้หมดแล้ว แบบหน้านิ่งมาก
รวมถึงไปออกรายการต่างๆกับทีมเซียนพระร่วมสาบานที่สวนดอกท้อ ใส่ร้ายป้ายสีมาดามเก่งสารพัด กะถล่มมาดามเก่ง จมธรณี
สุดท้าย ความจริงมีหนึ่งเดียว ศาลให้ความเป็นธรรม ตัดสินจำคุก เป็นคดีอาญา ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้กับทุกคนที่โดนเซียนพระ ชักดาบ เอาพระ เอาของ ไปแล้วไม่จ่ายเงินได้ และพยายามต่อสู้เป็นคดีแพ่ง แถมยังตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จ บรรทัดฐานมีแล้ว รอดยาก รอแค่เวลา
โพสต์ของ อุ๊ กรุงสยาม ระบุว่า สำหรับผม การรัก วงการพระเครื่อง ให้ถูกวิธี คือเอาความถูกต้อง แยกแยะ ผิดถูก ทุกคนทำผิดพลาดได้หมด ก็แค่ยอมรับและคุยกัน
สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างแรงคือ การใส่ร้ายป้ายสี วางแผน คว่ำมาดามเก่งด้วยเกมส์สกปรก วางแผนกันเป็นขั้นตอน คือมันมากไป นั่นมันระยำ
การต่อสู้ที่ถูกต้อง บางทีคือการเจรจาพูดคุย หรือการไม่จำเป็นต้องสู้ ผมไปนั่งฟังศาล ได้ความรู้และเห็นข้อมูลการต่อสู้ของทั้งสองฝ่าย ยิ่งเห็นภาพชัดเจนว่า อะไรเป็นอะไร
ขออภัยเขียนยาวไป หนังเรื่องนี้ ยังมีตามมาอีกหลายคดีครับ
สำหรับพฤติกรรมของ หนุ่ม นครปฐม ตามที่เคยปรากฏเป็นข่าว เขาได้ร่วมกับ เจน ปิยะทัศน์ และ ต้อม นครสวรรค์ ไปหามาดามเก่งถึงบ้าน แล้วตั้งวงดื่มกินกัน
มาดามเก่งขอซื้อพระทั้งชุดจาก เจน ปิยะทัศน์ 65 ล้านบาท แล้วขายต่อทันทีให้ หนุ่ม นครปฐม กับ ต้อม นครสวรรค์ 75 ล้านบาท ทั้งสองรับผิดชอบคนละครึ่ง แล้วรับพระชุดดังกล่าวไป
ปรากฏว่า เช็คผ่อนชำระล่วงหน้า ที่มาดามเก่งได้มา กลายเป็นเช็คเด้งรัวๆ
เจน ปิยะทัศน์ กับหนุ่ม นครปฐม ไปออกรายการโหนกระแส พยายามพูดให้มาดามเก่ง เป็นนายทุนหน้าเลือด ซื้อพระ 65 ล้าน แล้วขายต่อ 75 ล้าน แบบต่อหน้าค่อตา ฟันกำไร 10 ล้านทันที
แต่มาดามเก่ง ฉายหนังคนละม้วน บอกว่า เจน ปิยะทัศน์ หนุ่ม นครปฐม และต้อม นครสวรรค์ ต่างนัดแนะกันไว้ก่อน ในการมาพบเธอ
กลายเป็นว่าเธอต้องเสียเงินค่าพระ 65 ล้าน แถมไม่ได้พระมาครอง แล้วยังได้เช็คเด้งมาให้เจ็บใจ มาดามเก่งเชื่อว่า เธอโดนเชือด อย่างเป็นขบวนการ ทั้งสามมาหาเธอแบบมีแผนล่วงหน้า เล่นกันคนละบท
เบาะแสสำคัญที่ตอกย้ำว่า งานนี้เธอโดนหลอกแน่นอนล้านเปอร์เซนต์ คือเมื่อตรวจสอบพระชุดดังกล่าว ที่เจน ปิยะทัศน์ อ้างว่าเขาเป็นเจ้าของ
แต่แท้จริง เจนไปยืมพระชุดนั้น มาจากเซียนแถววัดไร่ขิงอีกที เพิ่อเอามาบอกขายมาดามเก่ง ส่อให้เห็นถึงเจตนา
หนุ่ม นครปฐม นอกจากเหนียวหนี้ สู้ยิบตาในชั้นศาล จนแพ้คาศาลไปแล้ว ตามการเปิดเผยของ อุ๊ กรุงสยาม
เขายังมีคดีโดน 2 ชายฉกรรจ์บุกทำร้ายคาร้านอาหาร จนบาดเจ็บสาหัส ซึ่งวงการโจษจันกันไปทั่วว่า เหตุการณ์เกิดขึ้น หลังจากหนุ่ม นครปฐม โอนเงินจ่ายหนี้ให้มาดามเก่ง 100 บาทถ้วน ทั้งที่ติดหนี้หลายล้าน
ตำรวจก็สามารถจับกุมคนร้าย 1 ใน 2 ได้ แต่อ้างว่าสาเหตุจากการขับรถปาดหน้ากัน ไม่ใช่ใบสั่งตีหัวใคร