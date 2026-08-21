หนุ่มซื้อขายคอมพิวเตอร์สุดเซ็งเจอตำรวจอายัดบัญชี ทั้งๆที่เจ้าทุกข์ยืนยันไม่ใช่บัญชีม้า วอนถอนอายัดบัญชีกว่า 800,000

เมื่อเวลา 18.00 น วันที่ 20 สิงหาคม 69 นายอนุสรณ์ หรือบอย บุญฉิม อายุ 32 ปี บ้านอยู่ในซอยติวานนท์ 45 อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อาชีพพ่อค้าซื้อขายคอมพิวเตอร์มือสอง พร้อมด้วย นางวิณณา หรือครูแมว อายุ 72 ปี อดีตข้าราชการครูที่เกษียณแล้ว โดยทั้งสองขอความเป็นธรรมจากผู้สื่อข่าวหลัง นายอนุสรณ์ ถูกตำรวจปอท. อายัดบัญชี ซึ่งมีเงินกว่า 8 แสนบาท ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ มิจฉาชีพหรือบัญชีม้า ใดๆทั้งสิ้น แต่กับถูกอายัดบัญชีโดยตำรวจ ปอท.และตำรวจ สภ.นครชัยศรี โยนกันไปโยนกันมา จนผู้เสียหายไม่สามารถเบิกถอนบัญชีออกมาหมุนเวียนทำการค้าได้
นายอนุสรณ์ หรือบอย เล่าว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 69 ตนถูกธนาคารอายัดเงินในบัญชี รวมทั้ง True wallet ไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เลย จึงได้ติดต่อสอบถามไปที่ธนาคาร ได้รับแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครชัยศรี ได้รับการประสานจากตำรวจ ปอท. ให้ระงับการทำธุรกรรมบัญชีของตนเอง ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจอย่างมาก จึงไปสอบถามเรื่องราวจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จนกระทั่งทราบว่าผู้เสียหายคือ ครูแมว ได้แจ้งความไว้ที่ สภ.นครชัยศรี ว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนสูญเงินไป 60,000 บาท โดยมีอยู่ 10,000 บาท ที่เป็นหลักฐานการโอนเงินของครูแมวที่โอนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ + เครื่องเสียงให้ตนเองโดยไม่เกี่ยวกับเงินที่โอนให้มิจฉาชีพเลย แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจกลับเหมารวมว่าเงินที่ครูแมวโอนซื้อของจากตนเองเป็นเงินที่ถูก แก๊งคอลเซ็นเตอร์ มิจฉาชีพหลอกลวงไป
ตนจึงได้ติดต่อประสานกับครูแมว และครูแมวเองก็ยอมรับว่าเขาผิดพลาดไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่แรกว่า ยอดเงินโอนที่ให้มิจฉาชีพไปนั้น มีเงินจำนวน 10,000 บาท ที่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงกับตนเองรวมอยู่ด้วย ครูแมวเองจึงเสียใจและเดินทางไปเป็นพยานชี้แจงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครชัยศรี จนออกหนังสือยืนยันให้ถอนอายัดจากทางธนาคาร แต่ทางธนาคารแจ้งว่า ต้องติดต่อตำรวจ ปอท. ผู้ที่เป็นคนอายัดบัญชีตนเอง พอตนติดต่อไปที่ 1441 ก็แจ้งว่าต้องติดต่อท้องที่เกิดเหตุ สภ. นครชัยศรี เพื่อถอนอายัดแต่ตำรวจสภ.นครชัยศรี ก็แจ้งว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ ปอท.เพราะตำรวจท้องที่แจ้งไปที่ธนาคารและ ปอท.แล้ว ตนจึงอยากร้องเรียนขอให้สื่อช่วยให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วย
ขณะที่ครูแมว กล่าว ว่า เรื่องที่เกิดขึ้นตนรู้สึกเสียใจและผิดกับ นายอนุสรณ์ เพราะก่อนหน้านี้ก่อนที่ตนจะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอก ตนสั่งซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจากเขาจริง จนกระทั่งหลังจากนั้นตนก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเอาเงินไป 60,000 บาท โดยที่จำนวนเงินที่โอนให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้น มีรายการโอนเงิน 10,000 บาทให้กับนายบอยรวมอยู่ด้วย ในตอนที่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจากเขา ทำให้ตำรวจเหมารวมว่า บัญชีนายบอยเป็นหนึ่งในบัญชีมิจฉาชีพที่หลอกลวงเอาเงินตนไป เรื่องที่เกิดขึ้นตนก็อธิบายให้ตำรวจฟังแล้ว ครูแมวเองก็รู้สึกเสียใจและต้องขอโทษนายอนุสรณ์หรือบอยด้วย อยากให้นักข่าวประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปอท. ให้ถอนอายัดบัญชีเขาเถอะเพราะเขาเดือดร้อนไม่สามารถเบิกถอนเงินออกมาซื้อขายสินค้ามาหมุนเวียนในแต่ละวันได้ ครูแมว กล่าวในที่สุด